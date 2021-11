Rodrygo et Valverde seront disponibles contre Grenade

Rodrygo Goes et Fede Valverde se sont remis des blessures qu’ils ont contractées peu de temps après cette pause actuelle de la FIFA et seront prêts à jouer lorsque le Real Madrid se rendra à Grenade ce week-end. Il est toujours important de noter qu’ils auront probablement besoin de plus de temps pour améliorer leur forme et leur conditionnement avant de pouvoir commencer pour l’équipe, donc leur présence dans le onze de départ semble peu probable.

L’entraîneur Carlo Ancelotti aura une équipe en bonne santé -autre que Bale et Ceballos- pour les prochaines semaines et le calendrier du Real Madrid va devenir plus chargé très bientôt, donc l’entraîneur italien aura la profondeur nécessaire pour faire quelques rotations afin de garder son vétérans aux jambes fraîches et prêts à performer à un niveau élevé.

Mariano est également de retour avec l’équipe après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer son nez cassé, même s’il ne devrait pas jouer pour le Real Madrid à moins que quelque chose n’arrive à Karim Benzema et à Luka Jovic.