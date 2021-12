Rodrygo : « J’adore jouer avec Vinicius »

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes était le prochain homme dans la série d’interviews de Real Madrid TV avant le derby de Madrid dimanche contre l’Atletico de Madrid. Rodrygo se sent confiant avant un match aussi crucial et pense que l’équipe est en bonne position en ce moment.

« Nous atteignons le Derby dans un très bon moment pour nous. Nous avons remporté plusieurs victoires consécutives et nous espérons que tout se passera bien pour nous dans le match. Contre l’Atletico, ce serait bien pour nous de jouer de la même manière que nous avons joué lors des matchs précédents, d’avoir le contrôle du jeu et de jouer également avec intensité dans les duels », a-t-il déclaré.

Rodrygo s’impose tranquillement comme partant du Real Madrid et bien que ses chiffres ne se soient pas améliorés aussi significativement que ceux de Vinicius, l’ailier ressent la confiance d’Ancelotti.

«Je me sens vraiment bien et j’apprécie vraiment la confiance qu’il me donne. J’essaie d’aider l’équipe à chaque fois que je suis sur le terrain et Ancelotti veut que je l’aide défensivement. Il sait que je peux avoir un impact avec le ballon mais en même temps je sais que je dois être là pour mes coéquipiers défensivement. En attaque, je dois continuer à m’améliorer, à marquer plus de buts et à délivrer plus de passes décisives », a-t-il ajouté.

Rodrygo a conclu sa brève interview en félicitant son coéquipier Vinicius Junior.

« C’est un plaisir de jouer avec lui. Nous avons toujours aimé jouer ensemble puisque nous avons joué pour les équipes de jeunes du Brésil. J’adore jouer avec lui, nous sommes heureux, excités et prêts à aider le Real Madrid », a conclu l’attaquant.