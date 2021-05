Rodrygo: “Je crois que nous pouvons gagner la Liga, nous nous battrons jusqu’au bout”

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes a écrit son nom sur la feuille de match avec une superbe finition pour le deuxième but de Madrid lors de sa victoire convaincante 1-4 contre Grenade. Rodrygo s’est entretenu avec Real Madrid TV juste après le match et a expliqué que l’équipe se battrait jusqu’à la toute fin pour le titre de la Liga 2020-2021.

«Nous avons beaucoup de force, l’an dernier c’était aussi de cette façon. Nous nous sommes battus jusqu’au dernier match pour le titre et cette année ne sera pas différente. Je crois que nous pouvons remporter le titre et nous nous battrons jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

Rodrygo a été interrogé sur les instructions de Zidane avant le match, puisque le Real Madrid contrôlait tout le match.

«L’entraîneur nous le demande toujours, il veut que nous jouions avec intensité dès le départ afin que nous puissions prendre la tête le plus tôt possible. Ensuite, nous avons obtenu le résultat que nous voulions », explique l’attaquant.

Rodrygo a conclu son entretien en expliquant à quel point il est crucial pour Madrid d’avoir à la fois un vétéran et de jeunes joueurs sur le terrain en même temps.

«C’est très important car ceux qui ont de l’expérience nous donnent confiance en nous. Ils nous donnent confiance et nous mettons leur expérience en commun avec nos jeunes, c’est bon pour notre équipe », a conclu Rodrygo.