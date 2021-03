Rodrygo: « Nous nous battrons pour la Liga jusqu’à la toute fin »

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes s’est entretenu avec la chaîne de télévision du club dans une interview, où il a discuté des chances du Real Madrid de se battre pour le titre de la Liga 2020-2021 et d’autres sujets maintenant que le reste de l’équipe est en service national.

«Tout le monde voit que nous nous battons jusqu’à la fin de chaque match. L’insigne du Real Madrid indiquait que nous allions nous battre jusqu’à la fin, quel que soit le nombre de points derrière l’Atletico ou Barcelone, nous nous battons toujours », a déclaré Rodrygo.

Interrogé sur la Ligue des champions, où le Real Madrid affrontera Liverpool en quarts de finale, Rodrygo semblait conscient du fait que ce ne sera pas une égalité facile.

«Liverpool sera un adversaire très coriace, nous nous entraînons tous dur maintenant pour ce qui nous attend et nous espérons pouvoir passer au tour suivant. Chaque match est important mais à ce moment de la saison, les matchs sont cruciaux. C’est un sentiment différent qui nous donne envie de jouer et de bien performer, ce sont des jeux spéciaux à coup sûr », a-t-il expliqué.

Rodrygo estime que cette pause actuelle avec la FIFA n’est pas bonne pour le Real Madrid, qui avait pris de l’élan ces dernières semaines, complétant de bonnes performances contre l’Atalanta et le Celta.

«Cette semaine sans matchs est un peu mauvaise pour nous car elle stoppe l’élan et le groove que nous portions, mais en même temps cela nous donne des jours pour s’entraîner dur et gagner en confiance afin que nous puissions être encore meilleurs. J’espère que nous pourrons continuer à bien performer à notre retour, nous n’abandonnerons jamais », a expliqué l’attaquant.

Rodrygo a subi une grave blessure aux ischio-jambiers cette saison, mais il est maintenant complètement rétabli et prêt à contribuer et à avoir un impact. Le jeune joueur a révélé qu’il était difficile pour lui de rater ces nombreux matchs.

«Maintenant, je suis très heureux, mais tout ce temps passé à l’extérieur a été difficile. Je ne pouvais pas me démarquer sans jouer et regarder les jeux à la télévision. Je m’énervais même, mais maintenant je suis heureux et je travaille tous les jours pour être meilleur. La chose la plus difficile à faire est de retrouver votre confiance, tout le reste est plus facile », a-t-il déclaré.

Rodrygo a conclu l’entretien en répondant à une question sur ce que l’entraîneur Zinedine Zidane veut qu’il fasse lorsqu’il est sur le terrain.

«Zidane nous dit de faire pression mais de rester organisé, de même pour les défenseurs. Il vaut mieux appuyer haut parce que comme ça on est plus près de leur objectif et qu’on n’a pas à courir 50 mètres pour défendre, c’est mieux pour tout le monde », a conclu l’attaquant.