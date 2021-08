RoDTEP aide, mais réforme le vrai stéroïde pour les exportations

Dans cette mesure, l’allocation de Rs 40 000 crore dans le cadre du MEIS ne doit pas non plus être comparée à Rs 19 400 crore pour le RoDTEP et le remboursement des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL).

Les exportateurs peuvent être déçus, mais la dernière initiative du gouvernement pour encourager les exportations avec une dépense de Rs 19 400 crore est raisonnablement bonne. Ceux qui soutiennent que cela n’est pas passionnant doivent considérer l’allocation dans le contexte des contraintes budgétaires et des arriérés impayés de presque une année entière dans le cadre de l’ancien programme d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS).

Certes, les remboursements de taxes dans le cadre du régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), notifiés par le gouvernement mardi, ne sont strictement pas comparables aux incitations du MEIS. Le RoDTEP est conforme à l’OMC et cherche à rembourser aux exportateurs les droits payés tout au long de la chaîne d’approvisionnement et, ainsi, à rendre les exportations détaxées. Dans cette mesure, l’allocation de Rs 40 000 crore dans le cadre du MEIS ne doit pas non plus être comparée à Rs 19 400 crore pour le RoDTEP et le remboursement des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL).

Pour leur part, les exportateurs craignent que l’allocation RoDTEP de 17 000 crores de roupies – sur 15 mois à compter de janvier 2021 – ne soit en deçà du montant nécessaire pour couvrir les prélèvements payés à différentes étapes de la production mais non inclus dans la TPS. Il est difficile de dire à quel point l’anxiété est réelle, et il est nécessaire d’attendre et de voir si les exportations deviennent non compétitives vis-à-vis des pays exportateurs pairs, en particulier la Chine. Le RoDTEP couvre jusqu’à 75 % des lignes tarifaires et 8 555 produits, avec des taux compris entre 0,3 % et 4,3 % de la valeur fret à bord des produits exportés. La liste comprend quelque 1 000 produits de plus que sous MEIS.

Les exportateurs des secteurs de l’acier, de la pharmacie et de la chimie sont vexés parce qu’ils ont été exclus des remboursements ; le gouvernement estime que ces secteurs se portent bien et, par conséquent, n’ont pas besoin d’être remboursés. Bien que cela puisse sembler injuste, ces secteurs ont probablement été exclus pour accueillir d’autres ayant des besoins plus importants. Le gouvernement n’est clairement pas disposé à engager des sommes plus importantes à un moment où l’économie n’a pas encore récupéré ; le PMI des services s’est encore contracté en juillet, indiquant que le plus gros segment de l’économie, représentant 58% du PIB, n’a pas encore repris le dessus.

Portées par une reprise de la croissance et du commerce mondiaux, les exportations de l’Inde ont été impressionnantes au cours de l’année en cours et, à 131 milliards de dollars, les exportations au cours des quatre premiers mois de l’exercice 22 ont été supérieures à celles de la période correspondante des quatre années précédentes. Selon le Credit Suisse, les exportations sur 12 mois glissants ont atteint un niveau record de 347 milliards de dollars, la dynamique s’étant maintenue en août. Bien que cela soit sans aucun doute encourageant, il est important de ne pas s’emballer car une grande partie de cela vient d’une base faible. Les exportations ont été très modérées, à 291 milliards de dollars, au cours de l’exercice 21, grâce à la pandémie. Mais, même avant cela, les exportations avaient chuté à 262,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 16, contre 314,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 14 ; ils ne se sont redressés que très légèrement pour atteindre 276 milliards de dollars au cours de l’exercice 17 avant de rebondir à 303,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 18. Encore une fois, les exportations sont affectées par plusieurs facteurs. Les exportateurs indiens, par exemple, se sont opposés aux accords de libre-échange, bien que le gouvernement ait insisté pour les obtenir. Encore une fois, New Delhi n’a pas voulu devenir membre d’un bloc commercial comme le RCEP, ce qui, selon les experts, devrait être fait. Mais pour stimuler les exportations, le gouvernement doit assouplir les lois du travail qui sont beaucoup trop restrictives, réparer les mauvaises infrastructures et également réduire le nombre d’autorisations et d’approbations requises. Cela faciliterait grandement la vie des exportateurs.

