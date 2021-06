RoDTEP : les tarifs du programme de promotion des exportations devraient être annoncés dans 10 jours, selon la FIEO

Le dispositif RoDTEP, qui avait remplacé le MEIS au 1er janvier 2021, pour améliorer la compétitivité mondiale des exportations indiennes, a été approuvé l’année dernière.

Les taux de remise et les directives pour les articles d’exportation dans le cadre du nouveau programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) seront probablement notifiés dans 10 jours, a déclaré à Financial Express Online Ajai Sahai, directeur général et PDG de la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO). . Lors de la mise en œuvre du dispositif le 1er janvier 2021, le ministère des Finances avait indiqué qu’il notifierait « sous peu » le détail des marchandises d’exportation (lignes tarifaires) éligibles au dispositif, le taux RoDTEP applicable, les plafonds de valeur (le cas échéant) sur ces produits/lignes tarifaires éligibles, la catégorie d’exportations exclue, les autres conditions et restrictions, et les détails de la procédure pour l’octroi du crédit de droits RoDTEP et l’utilisation. Cependant, les exportateurs – des MPME majoritaires confrontées à l’incertitude lors de la finalisation et de la négociation de nouvelles commandes à l’exportation – ont depuis exhorté le gouvernement à notifier immédiatement les taux de facteurs et les directives générales pour l’exécution des nouvelles commandes.

«Nous nous attendons à ce que les tarifs soient notifiés très prochainement, dans une semaine à 10 jours ou peut-être cette semaine seulement. On m’a fait comprendre que c’était arrivé au Commerce (ministère) et que la question avait été discutée. J’ai bon espoir que les tarifs et les directives seront notifiés cette semaine ou au plus tard dans les 10 prochains jours », a déclaré Sahai.

Les commentaires du directeur général du commerce extérieur (DGFT) Amit Yadav n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour confirmer le calendrier de notification des taux.

Le programme RoDTEP, qui avait remplacé le Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) le 1er janvier 2021, pour améliorer la compétitivité mondiale des exportations indiennes, a été approuvé l’année dernière pour le remboursement des taxes, droits et prélèvements au niveau central, étatique, et au niveau local. Ceux-ci n’étaient auparavant pas remboursés mais engagés dans le processus de fabrication et de distribution des produits exportés.

Le programme n’était budgété que de 13 000 crores de Rs pour l’exercice 22 – bien en deçà de son coût annuel estimé initial de 50 000 crores de Rs et aussi seulement un tiers des 39 097 crores de Rs approuvés par le gouvernement pour les exportateurs au cours de l’exercice 20 dans le cadre du MEIS pour de nombreux secteurs, avait rapporté Financial Express. en mars. Le mois dernier, le ministre du Commerce Piyush Goyal avait également informé le député de Rajya Sabha Suresh Prabhu que le ministère du Commerce et le ministère des Finances étaient en consultation active pour la finalisation rapide des directives et des taux du programme. Le panel GK Pillai a été chargé de recommander les tarifs du dispositif RoDTEP.

Avec un budget inférieur aux prévisions, les exportateurs estiment que les tarifs RoDTEP seraient inférieurs aux tarifs MEIS. Les incitations au titre du MEIS allaient de 2 % à 5 % de la valeur franco à bord (FOB) des exportations. «Dans la plupart des cas, nous devrions être prêts pour moins que les taux MEIS en examinant le budget qui a été alloué ou à moins que le gouvernement ne prenne un appel pour ne pas le restreindre avec l’allocation budgétaire. Mais si les tarifs sont limités avec une indication budgétaire, je pense que nous devrions nous attendre à ce qu’ils soient dans la plupart des cas inférieurs à MEIS », a ajouté Sahai.

De plus, les exportateurs indiens ont été confrontés à des défis en termes de manque de liquidités au milieu de la pandémie de Covid. Cependant, il n’y a eu aucune perte de commandes. « Comme nous avons une très bonne position de prise de commandes, le retard dans la notification des taux n’a pas eu beaucoup d’impact, mais cela a causé un problème de liquidité. Heureusement pour l’Inde, les commandes affluent constamment et nous sommes toujours au ras des commandes. Bien sûr, cela a exercé une pression sur les liquidités, affecté la rentabilité des exportateurs car l’argent qui leur était dû en janvier, s’il arrive en juin ou juillet, ils devraient alors emprunter pendant autant de temps. Ainsi, la rentabilité de l’exportateur aujourd’hui est probablement au plus bas à ce stade », a déclaré Sahai. Pour bénéficier du régime, l’exportateur doit réclamer RoDTEP dans la facture d’expédition en faisant une déclaration. La réclamation sera traitée par le manifeste général après exportation des douanes (EGM) qui est déposé. En outre, un parchemin avec toutes les factures d’expédition pour le montant admissible est généré et mis à disposition dans le compte de l’utilisateur sur la passerelle électronique des clients indiens (ICEGATE).

