Roe v. Wade : Comment les républicains ont-ils failli le renverser

Avec de nouvelles spéculations intenses selon lesquelles la Cour suprême annulerait ou viderait la décision Roe v. Wade, après que les juges conservateurs semblaient prêts à le faire dans les arguments de mercredi dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, un jeu de blâme s’est ensuivi parmi les partisans du droit à l’avortement.

Certains progressistes examinent le succès apparent des militants de droite et voient un bilan d’échecs insensés de leur côté : si seulement les démocrates se souciaient davantage des droits à l’avortement et se battaient plus durement pour eux, comme le mouvement anti-avortement se battait pour faire reculer l’avortement , cela aurait pu être évité.

Mais l’une des principales raisons pour lesquelles les conservateurs en sont arrivés au point où la défaite de Roe semble plausible est qu’ils ont appris à ressembler davantage aux démocrates.

Les républicains ont remporté la plupart des élections présidentielles au cours des deux premières décennies après la décision Roe, et les présidents républicains ont pu pourvoir chaque poste vacant à la Cour suprême qui s’est ouvert au cours de cette période. Mais ils n’ont pas nommé de manière fiable des juges anti-avortement. Plusieurs candidats républicains – John Paul Stevens, Sandra Day O’Connor, Anthony Kennedy et David Souter – ont fini par voter en faveur de Roe, c’est pourquoi il n’a pas été annulé il y a des décennies.

En revanche, bien qu’il y ait eu moins de nominations démocrates depuis Roe, chacune d’entre elles s’est avérée être de manière fiable des droits à l’avortement.

Le triomphe politique des militants conservateurs a donc été de prendre le contrôle de leur propre parti – de faire pression sur George W. Bush et Donald Trump pour qu’ils repensent la façon dont les nominations à la Cour suprême étaient faites et ne nommaient que les candidats qu’ils avaient contrôlés et jugés anti-avortement de manière fiable. Des groupes comme la Federalist Society ont refaçonné la politique du parti et le réseau juridique conservateur afin que les récents présidents du GOP puissent non seulement nommer des juges soupçonnés d’avoir des opinions anti-avortement (en raison d’un meilleur contrôle), mais ont estimé qu’ils devaient nommer de tels juges. Encore une fois, cela n’était pas nécessaire pour les démocrates, qui n’ont eu aucun mal à nommer des juges qui ont soutenu les droits à l’avortement.

Une fois qu’il est devenu vrai que le parti anti-avortement ne nomme apparemment que des juges anti-avortement, et que le parti en faveur du droit à l’avortement ne nomme que des juges qui soutiennent ces droits, le sort de Roe se résumait à savoir lequel de ces partis remporterait les élections à des des moments. Le GOP l’a fait – prenant le Sénat en 2014 et la présidence en 2016, leur permettant de pourvoir trois sièges entre cette date et 2020, en partie parce qu’ils ont agressivement utilisé leur contrôle du Sénat pour empêcher le président Obama de pourvoir l’un de ces sièges. Si l’on peut dire que les démocrates ont « raté le coup » dans Roe v. Wade, c’est ainsi qu’ils l’ont fait – en perdant ces élections extrêmement importantes.

Les anciens présidents républicains ont nommé de nombreux juges qui ont déçu les militants conservateurs

Au cours des deux premières décennies après Roe, de 1973 à 1992, six sièges de la Cour suprême se sont récemment ouverts – tandis que les républicains qui ont dit qu’ils s’opposaient à Roe v. Wade et souhaitaient qu’il soit renversé occupaient le poste de président. (Techniquement, il y avait sept postes vacants, car William Rehnquist est passé de juge associé à juge en chef à cette époque, mais il faisait déjà partie de la Cour, donc je ne compte pas sa promotion comme une nouvelle nomination.)

Ainsi, au moment où l’affaire Planned Parenthood v. Casey a atteint la Cour suprême en 1992, les calculs ne semblaient pas bons pour Roe. Huit des neuf juges de la Cour suprême avaient été nommés par des présidents républicains (dont Harry Blackmun, l’auteur de Roe en premier lieu) ; le seul démocrate nommé était Byron « Whizzer » White, qui était en désaccord avec Roe.

Mais cette année-là, quatre de ces récentes nominations républicaines – Stevens, O’Connor, Kennedy et Souter – ont rejoint Blackmun, offrant une majorité de cinq voix qui a empêché Roe d’être renversé. (Les deux autres nouveaux candidats républicains, Antonin Scalia et Clarence Thomas, ont rejoint Rehnquist et White en désaccord.)

Ce fut un échec retentissant de la part d’un parti qui avait promis à ses partisans qu’ils feraient renverser Roe. Et cela s’est produit pour plusieurs raisons.

La première est que la plupart de ces candidats (tous sauf O’Connor et Scalia) ont dû passer par un Sénat contrôlé par les démocrates. Le président Reagan a essayé de nommer le conservateur Robert Bork à un poste vacant, mais les démocrates l’ont bloqué, alors Reagan a nommé Anthony Kennedy à la place – un changement fatidique. D’autres, comme Souter, ont peut-être été sélectionnés en raison de leur absence de « trace écrite » de déclarations conservatrices controversées.

Une autre raison, cependant, est que le parti gérait différemment les nominations judiciaires à l’époque. Les présidents républicains n’étaient pas si concentrés sur la nomination de juges qui, selon eux, passeraient un test décisif anti-avortement. Reagan, par exemple, a initialement donné la priorité à la nomination de la première femme à la Cour, O’Connor, plutôt qu’à un candidat plus conservateur. Et les militants qui pensaient à la Cour de manière plus politique n’avaient pas encore le jus de plier le président à leur volonté à chaque fois.

Comment une Cour équilibrée a basculé vers la droite

La nomination finale avant la décision Casey, la nomination de Clarence Thomas par George HW Bush, a ouvert la voie à l’avenir de toutes les manières sauf son résultat. Thomas était un conservateur convaincu (remplaçant la légende libérale Thurgood Marshall) qui s’avérerait être un anti-avortement de manière fiable, et sa nomination fut âprement controversée. Mais le résultat, en fin de compte, a été que le Sénat contrôlé par les démocrates l’a confirmé, 52-48. (D’un point de vue moderne, ce qui est le plus frappant dans ce vote, c’est que personne n’a fait d’obstruction.)

Puis, de 1993 à 2012, les présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont fini par occuper chacun deux sièges à la Cour suprême tandis que leur propre parti contrôlait le Sénat.

Clinton a remplacé la juge anti-avortement White par Ruth Bader Ginsburg, offrant à Roe un sixième vote à la Cour, ainsi que Blackmun par Stephen Breyer. Bush a remplacé le regretté juge en chef conservateur Rehnquist par un autre conservateur, John Roberts. Plus important encore, il a remplacé O’Connor, qui a voté en faveur de Roe, par Alito, un conservateur plus solide. (Son choix initial pour ce siège, l’avocate de la Maison Blanche Harriet Miers, manquait de soutien en raison d’objections conservatrices.) Obama a remplacé deux juges libéraux (qui avaient été nommés par les républicains), Souter et Stevens, par deux autres libéraux, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. .

Ainsi, pendant des décennies, il y avait une sorte d’équilibre délicat, avec cinq conservateurs et quatre libéraux sur les tribunaux, mais avec certains de ces conservateurs (O’Connor et Kennedy) du côté des libéraux sur certaines questions clés, et en particulier sur Roe.

Puis en 2016, Antonin Scalia est décédé alors que Barack Obama était président. En théorie, c’était une énorme opportunité pour Obama de remplacer un conservateur par un libéral. La majorité libérale 5-4 tant recherchée était à portée de main.

Sauf pour un problème : les républicains avaient pris le pouvoir au Sénat lors des élections de mi-mandat de 2014. Il s’agissait de la première vacance à la Cour suprême lorsque le Sénat et la présidence étaient contrôlés par des partis opposés depuis la bataille pour le siège de Thomas en 1991. Et la polarisation partisane s’était accrue au cours des deux décennies et demie qui avaient suivi.

Bien que les précédents sénats contrôlés par les démocrates aient rejeté certains candidats que les présidents républicains avaient proposés à la Cour, chaque débat portait toujours sur chaque candidat spécifique. Le chef du GOP, Mitch McConnell, a cependant créé un nouveau précédent : il a déclaré qu’il ne considérerait aucun candidat Obama proposé. (Il a affirmé que c’était parce que c’était une année électorale, mais si Scalia était décédé en 2015, il aurait probablement trouvé un autre prétexte – la nomination était tout simplement trop importante pour les conservateurs.)

Cette décision a énormément porté ses fruits lorsque Trump a remporté la présidence et que le GOP a occupé le Sénat en 2016. Et le comportement de Trump une fois au pouvoir est l’endroit où le succès accru des militants conservateurs à dominer leur parti sur cette question devient évident – ​​Trump a clairement indiqué qu’il ne ferait que proposer des candidats qui bénéficiaient du soutien enthousiaste de la Federalist Society.

Trump a ensuite fini par faire trois nominations à la Cour suprême en un seul mandat. Le remplacement de Scalia par Neil Gorsuch a permis de conserver intacte la majorité conservatrice. Il a ensuite également remplacé Anthony Kennedy et feu Ruth Bader Ginsburg – deux défenseurs de Roe – par les conservateurs Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. (Il pourrait nommer Barrett parce que les républicains avaient réussi à conserver le Sénat à mi-mandat de 2018.)

Nous ne savons pas encore avec certitude comment la décision finale sur Dobbs sera prise et quelle serait la marge. Mais le schéma général est clair : les récents présidents démocrates ont systématiquement nommé des juges pro-Roe quand ils le pouvaient. Les présidents républicains, cependant, ont peut-être commencé à nommer systématiquement des juges anti-Roe au bon moment.