Roei Ganzarski, directeur de l’aviation électrique, quitte MagniX et Eviation

Roei Ganzarski était PDG de MagniX et président exécutif d’Eviation. (Photo MagniX)

Roei Ganzarski, l’ancien directeur de Boeing qui a donné un coup de pouce à l’aviation tout électrique, quitte ses postes de direction chez MagniX, basé à Everett, dans l’état de Washington, et chez Eviation Aircraft, un constructeur d’avions électriques avec des bureaux à Arlington, dans l’état de Washington.

Ganzarski était le PDG de MagniX, qui se concentre sur la construction de systèmes de propulsion électrique pour les avions. Il était le président exécutif d’Eviation, qui se prépare aux vols d’essai de son avion tout électrique Alice.

Les deux entreprises appartiennent au groupe Clermont, basé à Singapour, et l’avion Alice d’Eviation est conçu pour utiliser le système de propulsion de MagniX.

Ganzarski a annoncé son double départ « le cœur lourd » la semaine dernière, dans un article sur LinkedIn qui présentait une liste des réalisations récentes des entreprises – y compris des accords de développement avec Harbor Air basé en Colombie-Britannique et d’autres sociétés ainsi qu’un contrat de 74,3 millions de dollars avec la NASA. pour développer un avion démonstrateur électrique.

« Je n’ai aucun doute que l’avenir de l’aviation est électrique », a-t-il écrit. «Ce doit être pour le bien de nos enfants et petits-enfants. Il ne s’agit plus de savoir si, mais seulement quand et qui. Je laisse MagniX et Eviation en position de continuer leur leadership dans ce domaine.

Bien que Ganzarski n’ait pas mentionné de date de départ, les sites Web des deux sociétés ne le mentionnent plus comme cadre. Nous avons contacté Ganzarski et MagniX pour plus de détails sur la transition, et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, Eviation a reconnu le départ de Ganzarski et a déclaré que Dominique Spragg prendrait sa place en tant que président exécutif.

Spragg est devenu le chef de la stratégie aérospatiale et l’architecte commercial du groupe Clermont en 2020. Il est également président exécutif de MagniX et a été membre du conseil d’administration d’Eviation. Sa page LinkedIn suggère qu’il est basé à Sidney, en Colombie-Britannique

« Spragg est un architecte clé de la stratégie de croissance et des opérations d’Eviation, et apporte au poste de président exécutif une vaste expérience dans le domaine de l’aérospatiale et du développement commercial international », a déclaré Eviation.

En juillet dernier, Ganzarski a déclaré que le premier modèle de production de l’avion Alice à neuf passagers d’Eviation était en cours d’assemblage et qu’il effectuerait son premier vol d’essai d’ici la fin de 2021. Et en août, Eviation a annoncé que DHL Express avait commandé un douzaine d’avions Alice eCargo pour livraison en 2024.

Les plans de l’entreprise ont changé depuis l’été : le mois dernier, Eviation a dévoilé une version cabine exécutive de l’avion, capable de transporter six passagers, et a déclaré que les livraisons commenceraient en 2026.

Dans la déclaration envoyée par e-mail aujourd’hui, Eviation a déclaré qu’Alice finirait par « propulser des vols régionaux sous trois formats : cargo, navette et exécutif ».