Roel Santos tire les Mayos pour égaliser la série

Par Dency Milan

Les Mayos de Navojoa ont noué la série particulière de l’affrontement contre les Charros de Jalisco, dans le prolongement du deuxième tour de la Ligue Arch mexicaine du Pacifique

Le stade Charros a été témoin des 12 coups sûrs reliés par les Mayos de Navojoa. Qu’ils ont retrouvé le rythme du premier tour où ils étaient leaders incontestés, pour prendre les 10 points que le premier tour a attribués au leader.

Au début du deuxième tour, ils se sont montrés lents à réagir lorsqu’ils ont commencé à être balayés et à perdre la série suivante, mais ils ont rapidement rattrapé leur retard, pour mettre la balance en positif et revenir aux premières places.

Le match a rapidement basculé en sa faveur lorsque Kyle Martin a frappé Tillman Pugh sur la base. Roel Santos il a réussi un doublé RBI, emmenant Jesús Arredondo et Omar Renteria au registre, portant le score à 4-0.

LA BOMBE DE MARTIN ! #LaMPXSKY Le leader des home runs de la @Liga_Arco, Kyle Martin, en ajoute un de plus à son compte à la Pan American à Zapopan.#SKYSportsMX #VamosMayos #MayosDeCorazón 🪓 #SomosTradition 🏹 pic.twitter.com/g388QMQve4 – Mayos de Navojoa (@OficialMayos) 28 novembre 2021

Deux manches plus tard, Roel lui-même en rapporterait deux de plus avec un triple au centre du terrain, amenant les mêmes coéquipiers qu’il avait trouvés lors de la deuxième manche. Avec cela, celui né à Granma, à Cuba, s’est imposé comme le plus remarquable de la nuit lors de la compilation 4-2, avec une paire de coups sûrs supplémentaires et quatre points produits.

Roel Santos frappe sa première base supplémentaire de la soirée. #SKYSportsMX # LaMPXSKY # VamosMayos # MayosDeCorazón 🪓 # We areTradition 🏹 pic.twitter.com/nOBuMxNAKU – Mayos de Navojoa (@OficialMayos) 28 novembre 2021

Il y avait le temps pour un autre doublé de Jorge Flores pour faire marquer Roel et mettre les sept points qui lui ont fait gagner le match. En sixième et neuvième manche, les Charros ont regagné le score avec un score par habitant.

Tirso Ornelas est allé 1 pour 5 pour rester en tête des frappeurs avec une moyenne de 0,383. Le Cubain Felix Pérez est allé 4-0.

Sans aucun doute, la performance des Mayos de Navojoa en première mi-temps n’était pas un hasard, et avec leur étape gagnante au deuxième tour, ils sont de sérieux candidats pour participer et remporter les play-offs.