Roger Daltrey annonce la tournée britannique “Who Was I” à l’automne 2021

Roger Daltrey, l’un des plus grands chanteurs du Royaume-Uni, se produit à travers le Royaume-Uni en novembre, un retour à la scène qui ne peut pas arriver assez tôt pour L’OMS Légende.

“La vérité, c’est que les chanteurs ont besoin de chanter”, dit Roger. “Utilise le ou perd le.”

Le spectacle, qui comprendra un mélange unique de musique et de conversation, est construit autour de Rogerparcours musical de et englobe presque tous les styles imaginables, y compris le blues, le rock, la country, la soul et le métal.

Au cours de la soirée, le rockeur de 77 ans fouillera dans son incroyable back-catalogue, puisant dans ses neuf albums solo, album avec Wilko Johnson et même en réinterprétant quelques QUI classiques et raretés.

Ceci est un spectacle pour les vrais fans de musique et donnera un aperçu unique de la façon dont toutes ces grandes chansons sont nées; quelles étaient les influences et d’où provenaient les sons. Comme pour tout Roger fait, ce sera totalement réel et authentique et beaucoup d’entre eux – une pléthore de chansons avec des réponses à quelques questions et des histoires de rock and roll en cours de route – rien n’a téléphoné.

“Tout au long de ma vie, j’ai chanté avec tant de grands musiciens, du heavy rock de L’OMS et Wilko Johnson, au rythme irlandais de LES CHEFS DE CHEFS, ” Roger dit. “Au cours de cette tournée, je veux emmener le public dans un voyage musical à travers ma carrière de chanteuse, avec un spectacle de chansons et de sons qui explore et surprend. J’ai hâte d’avoir un contact plus étroit avec mon public que ne le permettent les festivals et les arènes. Partir le temps de discuter.

“Il est important de remettre notre équipe de route au travail. Sans ces gars, les salles deviendraient silencieuses. Il est également clair que la musique live est une partie importante de toutes nos vies, quelque chose pour nous libérer des jours de marmotte que la vie est devenue. Cela La pandémie m’a fait comprendre à quel point chanter est une partie importante de moi et cela m’a déterminé à revenir sur scène dès que possible. À bientôt !”

Des dates de tournée:

07 novembre – Birmingham, Royaume-Uni – Symphony Hall



09 novembre – Manchester, Royaume-Uni – O2 Apollo



11 novembre – Nottingham, Royaume-Uni – Royal Concert Hall



15 novembre – Londres, Royaume-Uni – LondonPalladium



17 novembre – Brighton, Royaume-Uni – Brighton Centre



19 novembre – Southend-on-Sea, Royaume-Uni – Pavillon des falaises



21 novembre – Oxford, Royaume-Uni – New Theatre Oxford



24 novembre – Glasgow, Royaume-Uni – SEC Armadillo



26 novembre – Newcastle, Royaume-Uni – O2 City Hall



29 novembre – Liverpool, Royaume-Uni – Empire Theatre



01 déc. – Portsmouth, Royaume-Uni – Guildhall



02 décembre – Bournemouth, Royaume-Uni – Centre international

Les billets seront mis en vente ce vendredi 10 septembre à 9h

Rogersa carrière solo débute en 1973 avec le single “Tout donner”, qui a atteint la 5e place des charts britanniques. C’était un morceau de son premier album solo “Daltrey”, sorti la même année, qu’il a suivi avec huit autres albums, dont le célèbre Top 10 UK-charting de 2018 “Tant que je t’ai”, ainsi que sa collaboration avec Wilko Johnson en 2014 sur leur album Top 5 “Rentrer à la maison”.

En tant que leader de L’OMS, l’un des deux derniers membres fondateurs de l’institution rock britannique et peut-être le groupe live le plus excitant de tous les temps, Roger est reconnu à juste titre comme l’un des grands chanteurs. Des chansons intemporelles comme “Je ne me laisserai plus berner”, “Remplacer”, “Ma génération”, “Derrière des yeux bleus” et “Les enfants vont bien” ne sont que quelques-uns des L’OMSses plus grands succès.

Depuis 21 ans, il est également mécène de la Fiducie du cancer chez les adolescents, un organisme de bienfaisance qui construit des services spécialisés pour les adolescents atteints de cancer au Royaume-Uni en 2000, Roger eu l’idée de monter le premier spectacle au Royal Albert Hall en “Le Who & Friends”, avec des ventes de billets et des revenus provenant d’un DVD et d’un CD, collectant plus de 1,2 million de livres sterling. Les Fiducie du cancer chez les adolescents au Royal Albert Hall, les concerts se sont poursuivis au cours des deux dernières décennies. En février 2005, Roger a reçu un CBE de la reine au palais de Buckingham pour ses services rendus à la musique et aux bonnes causes.