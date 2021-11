Roger Daltrey ne voit pas l’intérêt de faire plus de nouvelle musique avec The Who

L’OMS‘s Roger Daltrey rejoint The Coda Collection pour une nouvelle conversation sur toute la carrière. L’icône a expliqué qu’il se sentait rabaissé en tant que chanteur, pourquoi il est « le numéro un des ennemis d’Internet », la consommation de drogue dans le groupe et une rencontre passionnée avec Keith Lune après avoir jeté des amphétamines dans les toilettes, la performance du groupe à New York après le 11 septembre, pourquoi Mick Jagger est le numéro un du rock and roll, Jimi Hendrix « vol » Pete Townshendl’acte scénique de , sa relation actuelle avec Townshend et la possibilité de L’OMS sortir de la nouvelle musique et bien plus encore.

On lui a demandé s’il voyait plus de musique venir de L’OMS à l’avenir, Roger a déclaré: « Cela ne sert à rien de faire de la musique si vous ne pouvez pas en vivre – pour moi, en tout cas. A quoi ça sert? Sur le dernier disque, ça m’a coûté de l’argent pour le faire. Je ne vois pas le Je suis trop ouvrier pour ça, je travaille depuis mes 15 ans, et pour sortir et ne pas être payé pour un travail… ça ne me dérange pas si c’est une œuvre de charité , mais j’ai aussi une famille à nourrir – beaucoup de petits-enfants et beaucoup d’enfants. Donc c’est délicat. Je ne sais pas si nous ferons de la nouvelle musique un jour, mais je ne dis jamais jamais – disons que manière.

« Je parle à Pierre une fois par an », a poursuivi le chanteur de 77 ans. « Je ne l’ai pas vu depuis deux ans. Il me manque en le voyant. Toujours plaisir à le voir. Mais nous ne sommes pas ce genre d’amis. Nous n’avons pas besoin de l’être. Nous savons que nous sommes là l’un pour l’autre. J’ai toujours été un peu solitaire de toute façon. »

En octobre 2020, L’OMS a sorti une nouvelle version de l’album 2019 « Qui » avec une version mise à jour de « Perles sur une chaîne » nouvellement remixé par Pete Townshend et des morceaux acoustiques des seuls concerts du groupe en 2020.

Les chansons de la version deluxe de « Qui » ont été enregistrés à Kingston le jour de la Saint-Valentin cette année exactement 50 ans jour pour jour depuis L’OMSLe spectacle phare de Leeds qui est devenu le tristement célèbre album live « Vivre à Leeds ».

En décembre 2019, « Qui » est entré dans le classement britannique à la position n ° 3, devenant le LP britannique le plus élevé du groupe en 38 ans.

« Qui » était L’OMSpremier ensemble de nouveau matériel depuis 2006 « Le fil sans fin », qui a fait ses débuts au n ° 9 en novembre de la même année.

En avril dernier, Townshend a été interrogé par Rolling Stone sur des informations selon lesquelles il travaillait sur du matériel pour L’OMSle prochain album de. Il a répondu : « Je ne travaille pas sur le prochain QUI enregistrer. Je pense que ce qui s’est passé, c’est que lorsque j’ai fait une interview pour Non coupé À propos « Ceux qui se vendent », on m’a demandé si je préparais ou non du matériel ou écrivais quelque chose. J’ai dit, à l’époque, où j’en étais depuis que j’ai fait cette interview avant Noël, que j’avais une idée pour une série de chansons. J’avais écrit une série d’essais et j’y travaillais. Et par la suite, j’ai eu une conversation avec Roger [Daltrey, vocals] et a fait voler l’idée devant lui, et il l’a à moitié aimé, et a dit qu’il serait intéressant d’entendre quand la musique viendra. Et puis j’ai commencé à lire des choses qu’il disait dans la presse, qui étaient très en contradiction avec la conversation que nous avons eue en face à face. Je pense que nous avons vraiment besoin d’avoir une autre conversation appropriée. Jusqu’à ce que nous ayons cette conversation, je ne pense pas qu’il y ait de réelle perspective de développement d’un album de Who parce que tout est entre mes mains et j’ai tendance à le faire, puis Roger vient et chante les chansons.

« J’ai besoin de savoir que je suis… quel est le mot ? Je ne veux pas utiliser le mot « entretien ». Mais j’ai besoin de savoir que je facilite Roger‘s a besoin en tant que chanteur », a poursuivi l’homme de 76 ans. « Nous ne sommes plus que deux maintenant. Et ces jours-ci, il insiste pour avoir de la musique à chanter, en laquelle il croit, complètement et totalement, qu’il peut pénétrer à l’intérieur. À moins qu’il ne puisse habiter l’histoire de la chanson, il ne peut pas faire du bon travail. Et donc cela signifie que je dois, dans un sens, travailler comme tailleur. Je ne suis pas vraiment libre d’écrire tout ce qui sort du bout de mon magnétophone.

« Et c’est donc là où j’en suis en ce moment. J’ai un certain nombre d’idées. Au cours de la dernière année, j’ai travaillé sur une variété de choses. J’ai travaillé avec d’autres artistes. J’ai travaillé sur ma propre pièce pour « L’âge de l’anxiété » basé sur le roman. je ne sais pas s’il y en aura un autre QUI album. Il faut Roger être dessus. Et je pense qu’il se plaignait même de ne pas en tirer d’argent. J’étais, genre, ‘Qui gagne encore de l’argent avec des putains de disques ?’ Je ne sais pas qui le fait. Peut-être deux ou trois personnes, mais pas beaucoup. »



