Roger Daltrey ouvre un hangar communautaire près de sa maison de Sussex

Les hangars qui Roger Daltrey est familier avec en tant que leader de L’OMS sont les arènes de concert souvent désignées par ce nom d’argot qu’il a si souvent joué. Mais maintenant, il a ouvert un nouveau hangar communautaire dans la ville de Mayfield dans l’East Sussex, à moins de 16 kilomètres de sa maison de longue date à Burwash.

Daltrey a assisté à la grande fête d’ouverture samedi dernier (3) pour l’installation, lancée par l’association caritative indépendante locale Mayfield & Five Ashes Community Services (MAYFACS). Le nouveau bâtiment fait partie du réseau international Men’s Shed, qui s’efforce de soulager la solitude et l’isolement et d’améliorer la santé mentale.

Un accueil sûr pour tous

Tel que rapporté par le Sussex Express, les hangars offrent un accueil sécurisé où hommes et femmes peuvent se rencontrer et utiliser les installations pour fabriquer, réparer ou revaloriser des objets. Daltrey est un défenseur de longue date et enthousiaste du programme et a chaleureusement accueilli le nouvel ajout, qui est un bâtiment de ferme reconverti.

Il a été rendu possible grâce à des subventions, ainsi qu’à des dons d’argent et de matériel de particuliers et d’entreprises. Les plans du hangar MAYFACS ont été élaborés pendant le verrouillage, supervisés par le chef de projet Ian Bruce et complétés par une équipe de bénévoles. Outre un espace détente, il propose un atelier qui proposera des démonstrations et des formations en menuiserie, tournage sur bois, électricité et électronique, ferronnerie, artisanat, informatique, atelier de réparation et apiculture.|

Daltrey, mécène de renom de Fiducie du cancer chez les adolescents, reste aussi attaché aux efforts caritatifs et à la vie à la campagne que jamais. Lui et sa femme Heather ont vécu à Holmhurst Manor dans la ville voisine de Burwash pendant 50 ans. Il a dit greatbritishlife.co.uk en 2018 : « La maison est située sur une colline et surplombe les vallées et les villages du High Weald de l’East Sussex. » Faisant écho à l’un des classiques les plus appréciés de The Who, il a ajouté: «Vous pouvez voir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres.

«Je suis resté bouche bée et je savais que je devais vivre là-bas. Nous avons emménagé dans l’endroit qui serait notre maison pour le reste de nos vies le 26 juin 1971. Holmshurst est une maison très spéciale et elle m’a ancrée. Il a été construit pour un Quaker. Il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans. C’est un lieu simple et fonctionnel qui me convient.

