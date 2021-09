Roger Daltrey a annoncé son Who Was I? tournée en solo au Royaume-Uni en novembre et début décembre. L’itinéraire de 12 dates comprendra une date au London Palladium.

Daltrey dit qu’il est impatient de pouvoir se produire en direct, surtout après le report répété de L’OMStournée en 2020 et cette année. « La vérité, c’est que les chanteurs ont besoin de chanter », dit-il. “Utilise le ou perd le.” En février, le groupe a annoncé l’annulation de leurs dates britanniques et irlandaises prévues pour mars, déjà reportées d’un an plus tôt en raison de COVID-19.

« Tout au long de ma vie, j’ai chanté avec tant de grands musiciens, du heavy rock de The Who et Wilko Johnson, à la mélodie irlandaise des Chieftains. Lors de cette tournée, je veux emmener le public dans un voyage musical à travers ma carrière de chanteuse, avec un spectacle de chansons et de sons qui explore et surprend. J’ai hâte d’avoir un contact plus étroit avec mon public que ne le permettent les festivals et les arènes. Laisser le temps de discuter.

« Il est important de remettre notre équipe de route au travail, sans ces gars-là, les couloirs deviendraient silencieux », poursuit-il. « Il est également clair que la musique live est une partie importante de toutes nos vies, quelque chose pour nous libérer des jours de marmotte que la vie est devenue. Cette pandémie m’a fait comprendre à quel point le chant est une partie importante de moi et cela m’a déterminé à revenir sur scène dès que possible. À bientôt!”

Le spectacle embrassera les nombreux styles de la carrière de Daltrey à la fois avec The Who et en tant qu’artiste solo, y compris le blues, le rock, la country, la soul et le métal. Il puisera dans un catalogue solo qui comprend neuf albums à son nom, sa collaboration très acclamée Going Back Home avec Wilko Johnson, et il réinterprétera également certains classiques et raretés de The Who. Les billets seront mis en vente le vendredi (10) à 9h BST.

Les dates de la tournée solo de Roger Daltrey au Royaume-Uni sont :

novembre 2021

Dimanche 7 – Birmingham Symphony Hall

Mardi 9 – Manchester O2 Apollo

Jeudi 11 – Nottingham RCH

Lundi 15 – Londres The Palladium

Mercredi 17 – Brighton Center

Vendredi 19 – Pavillon de Southend Cliffs

Dimanche 21 – Oxford New Theatre

Mercredi 24 – Glasgow Armadillo

Vendredi 26 – Hôtel de ville de Newcastle O2

Lundi 29 – Liverpool Empire

décembre 2021

Mercredi 1er – Guildhall de Portsmouth

Jeudi 2 – Centre international de Bournemouth

