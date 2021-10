« Roger Federer était à son apogée, il était bien trop bien pour moi »

Indian Wells est l’un des tournois les plus prestigieux du calendrier du tennis et un événement auquel le héros britannique Tim Henman aimait jouer.

Habituellement, il se joue sous la chaleur torride de la Californie en mars, l’édition 2021 étant déplacée en octobre en raison de la pandémie de coronavirus, il est parfois appelé le « cinquième grand chelem » non officiel.

Henman a été battu par Federer lors de la finale d’Indian Wells en 2004

Il possède le deuxième plus grand stade de tennis au monde, derrière le stade Arthur Ashe à New York, et a vu de nombreux matchs classiques au fil des ans.

Aucun Britannique n’a même pu y remporter un titre avec Henman, Greg Rusedski et Andy Murray tous en finale.

Henman a été deux fois finaliste à Indian Wells en 2002, puis à nouveau en 2004.

L’ancien n°1 britannique s’est malheureusement heurté à des joueurs au meilleur de leur forme à ces deux occasions.

En 2002, Lleyton Hewitt l’a mis en déroute en deux sets 6-1, 6-2 et l’Australien a de nouveau battu Henman à Wimbledon en route vers le titre cette année-là.

Henman a également atteint la finale en 2002, s’inclinant face à Hewitt

Henman a ensuite affronté Roger Federer en 2004, une année où l’icône suisse était à son meilleur.

Federer avait remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon l’année précédente et a remporté l’Open d’Australie début 2004.

Le Britannique lui a en fait infligé sa première défaite de cette année à l’Open de Rotterdam, mais il n’a perdu que six des 80 matchs qu’il a disputés.

Henman a battu Andy Roddick en route vers la finale à Indian Wells, tandis que Federer a éliminé Mardy Fish et Andre Agassi pour se qualifier pour les deux derniers.

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises a gagné 6-3, 6-3 pour remporter son troisième tournoi de l’année.

« J’ai fait la finale deux ans auparavant contre Lleyton Hewitt et je n’ai eu que trois matchs contre Hewitt et six contre Federer », a déclaré Henman à talkSPORT.com.

Henman a admis que Federer était trop bien pour lui

« C’était une amélioration de 100 % par rapport à ma précédente apparition finale !

«Sérieusement, j’ai adoré jouer à Indian Wells et j’avais l’impression que les conditions étaient bonnes, c’était assez rapide dans les airs et cela convenait à mon style.

« En ce qui concerne Federer dans sa forme la plus dominante, il a remporté trois tournois du Grand Chelem en une année civile à trois reprises. C’est à ce moment-là que je l’ai joué à son apogée et il était bien trop bon pour moi.

Federer montrait au monde pourquoi il était l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au football cette année-là.

Il a remporté deux victoires à Wimbledon et à l’US Open pour tenir trois des quatre chelems cette année civile.

Henman ne participera plus jamais à la finale d’Indian Wells, mais c’est un tournoi dont il garde de bons souvenirs.

2004 a été un millésime pour Federer

Federer n’a perdu que six matchs en 2004

Il a ajouté : « En termes de Masters 1000, je pense qu’Indian Wells est le meilleur. Installation incroyable, qu’ils ont développée au fil des ans.

« C’est la toile de fond la plus étonnante de la région montagneuse et vous avez le climat désertique. Il y a cette chaleur très sèche, beaucoup de ciel bleu clair et très peu de victoires, ce sont donc des conditions de tennis idéales.

« Il bénéficie d’un soutien incroyable des fans et d’un champ de joueurs, évidemment cette année est un peu différente car elle a été reportée et normalement cet événement aurait lieu en mars.

« Pour les personnes qui se connectent à cet événement pour la première fois, vous ne serez pas déçu. »

