Roger Federer montre ses talents de tennis de table dans une superbe vidéo

Après 20 victoires en Grand Chelem, quelques médailles olympiques et souvent le joueur masculin n°1 mondial tout au long de sa carrière, Roger Federer est évidemment l’un des meilleurs à avoir jamais touché le court de tennis.

Et bien que le tennis de table soit un sport entièrement différent, il utilise en quelque sorte certaines des mêmes compétences, et, bien sûr, Federer est assez bon avec une pagaie et une balle plus petite aussi.

Le joueur de tennis suisse de 40 ans – qui est maintenant à égalité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple masculin – s’est récemment retiré de plusieurs tournois, dont les Jeux olympiques de Tokyo, alors qu’il continue de se remettre de deux opérations chirurgicales. en 2020 sur son genou droit. Et à quelques semaines de l’US Open, il a déclaré à l’Agence France-Presse que le calendrier de son retour “est encore un peu incertain”.

Mais les compétences de Federer en tennis de table restent impressionnantes et il a publié samedi une vidéo fascinante sur son compte Instagram, rappelant à tout le monde à quel point il est bon.

En légende, il a écrit de façon hilarante :

De retour, jouer au tennis de table avec mes amis 😂

Ainsi, bien que Federer ne soit pas encore en assez bonne santé pour revenir à ses matchs de tennis typiques, ses compétences en tennis de table semblent parfaitement intactes.

