Roger Federer passe à la phase suivante de Roland-Garros après s’être imposé en seizièmes de finale

06/06/2021

Le à 06:00 CEST

Roger Federer, Suisse, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant par 7 (7) -6 (5), 6 (3) -7 (7), 7 (7) -6 (4) et 7-5 en trois heures et trente-six minutes pour Dominik Koepfer, joueur de tennis allemand, numéro 59 de l’ATP, en seizièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Koepfer a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que le joueur suisse, de son côté, l’a réussi à 5 reprises. De plus, Federer a atteint une efficacité de 64% au premier service, a commis une double faute et a pris 65% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 59%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 64% des points de service.

En huitièmes de finale, le joueur suisse jouera contre le joueur italien Matteo Berrettini, numéro 9 et tête de série numéro 9.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités.