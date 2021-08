Roger Federer se retire de l’US Open, jette des doutes sur l’avenir de sa carrière

Roger Federer s’est retiré du prochain US Open 2021 parce qu’il a besoin de sa troisième opération au genou, a annoncé dimanche la légende du tennis sur Instagram. Federer, 40 ans, a déclaré qu’il ne pourra pas jouer pendant “de nombreux mois”, mais pense que l’opération lui donne une “lueur d’espoir” qu’il pourra à nouveau concourir. L’US Open est le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison et débutera le 30 août.

“J’ai également fait de nombreuses vérifications auprès des médecins, sur mon genou, pour obtenir toutes les informations alors que je me blessais davantage pendant la saison sur gazon et Wimbledon”, a déclaré Federer à ses fans dimanche. “Malheureusement, ils m’ont dit qu’à moyen et long terme, pour me sentir mieux, j’aurais besoin d’une intervention chirurgicale, alors j’ai décidé de le faire. Je serai avec des béquilles pendant plusieurs semaines, puis hors du jeu pendant plusieurs mois.”

Federer espérait qu’en se retirant de la compétition et en se faisant opérer maintenant, il pourrait “courir plus tard” et aurait toujours une “lueur d’espoir” de pouvoir revenir aux tournois à l’avenir. “Je suis réaliste, ne vous méprenez pas. Je sais à quel point il est difficile à cet âge en ce moment de faire une autre intervention chirurgicale et de l’essayer.”

À la fin de la vidéo, Federer a remercié préventivement les fans pour leur soutien. Dans les deux heures suivant sa publication, la vidéo a reçu plus de 10 000 commentaires. “Deb et moi vous envoyons notre amour pour un prompt rétablissement !! Portez-vous bien”, a écrit l’acteur Hugh Jackman. “Allez mieux GOAT”, a écrit le joueur de tennis Nicholas Kyrgios. “Je te souhaite un prompt rétablissement Roger, je veux te revoir sur le terrain quand tu seras en forme et bien”, a écrit un fan.

Federer a 20 titres en simple du Grand Chelem, à égalité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic pour le plus. Il a raté plus d’un an de jeu après que son genou a été réparé après l’Open d’Australie 2020. Il a eu une autre procédure en juin 2020. En mai, il a joué à Roland-Garros mais s’est retiré du tournoi après trois victoires. Il a été éliminé de Wimbledon lors des quarts de finale le mois dernier et s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure au genou, rapporte l’Associated Press.

Le joueur néerlandais Tallon Griekspoor remplacera Federer dans le tableau principal de l’US Open, a annoncé l’US Tennis Association. L’Américaine Mackie McDonald jouerait dans le tableau principal si un autre joueur se retire. L’USTA a récemment annoncé qu’il n’y aurait pas de spectateurs lors des tours de qualification du 24 au 27 août en raison de la pandémie de coronavirus, mais certains membres du public pourront regarder les matchs du tableau principal.