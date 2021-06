Roger Federer se retire de Roland-Garros pour protéger son corps avant Wimbledon

Le joueur de 39 ans a atteint le quatrième tour à Roland-Garros, mais il s’est retiré après sa victoire épuisante au troisième tour contre Dominik Koepfer.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, devait affronter lundi la neuvième tête de série italienne Matteo Berrettini.

“Après deux chirurgies du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je m’assure de ne pas me pousser trop vite sur la voie de la guérison”, a déclaré Federer dans un communiqué.

“Après des discussions avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer de Roland-Garros aujourd’hui.

“Je suis ravi d’avoir eu trois matches à mon actif. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain.”

Federer n’a pas caché que sa priorité pour cette année était Wimbledon, qui débutera le 28 juin.

Il a subi deux opérations au genou l’année dernière et n’avait joué que trois matches en 16 mois avant d’arriver à Paris.