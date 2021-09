Roger Federer, soutenu par la course à pied, lève plus de 600 millions de dollars en introduction en bourse – WWD

Pour le cofondateur d’On, David Allemann, mercredi était une bonne journée pour courir. Mais plutôt que son itinéraire habituel, il a dirigé une équipe de cadres et d’ambassadeurs locaux à la Bourse de New York, où la marque suisse de course à pied a sonné la cloche d’ouverture pour célébrer son introduction en bourse.

Tard mardi, On Holding AG a vendu 31,1 millions d’actions à 24 dollars chacune, soit plus que les 20 à 22 dollars attendus, levant plus de 600 millions de dollars pour alimenter sa croissance. Les investisseurs étaient impatients de s’emparer des actions, faisant grimper le prix de près de 46% à 35 $ l’action. La société, qui se négocie sous le symbole ONON, possède plus de 271 millions d’actions de catégorie A, évaluées à 9,5 milliards de dollars au total, ainsi que 345 millions d’actions avec droit de vote de catégorie B.

Malgré l’aubaine, Allemann a déclaré qu’On ne prévoyait aucun changement radical dans sa stratégie commerciale, mais espère plutôt continuer sur une trajectoire qui trouve son produit dans 8 100 magasins de détail dans plus de 50 pays depuis sa création il y a 11 ans. Les ventes au cours des six premiers mois de cette année ont bondi de 84,6% à 315,5 millions de francs suisses, ou 344 millions de dollars, contre 171 millions de francs suisses, ou 187 millions de dollars, un an plus tôt, a indiqué la société. Il a également déclaré un bénéfice net de 3,8 millions de francs suisses (4,1 millions de dollars), contre une perte de 33,1 millions de francs suisses (36,2 millions de dollars) un an auparavant.

« Depuis le tout début », a-t-il déclaré, « la marque a constamment défié le statu quo. Nous nous demandons toujours comment faire les choses différemment, et cela nous a amenés à devenir l’une des marques de sport à la croissance la plus rapide », a déclaré Allemann. L’Amérique du Nord est le plus grand marché d’On, représentant 49 % des ventes, suivie de l’Europe avec 44 %.

Allemann a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par l’examen minutieux auquel il était maintenant confronté en tant qu’entreprise publique et a déclaré qu’On « continuerait d’être une entreprise indépendante et innoverait pour se développer. Il ne s’agit pas de Wall Street qui nous regarde. Ce n’est pas une ligne d’arrivée, c’est une nouvelle ligne de départ.

Il a déclaré que l’objectif est «d’être une marque de sport de performance haut de gamme qui va au-delà de la course à pied pour adopter un style de vie actif. C’est le besoin de la prochaine génération.

Selon sa lettre aux investisseurs potentiels, « Nous continuerons à prendre des mesures calculées et courageuses lorsque nous nous aventurons dans l’inconnu, que ce soit avec de nouveaux territoires, de nouveaux produits, de nouveaux matériaux, de nouveaux modèles commerciaux ou de nouveaux consommateurs.

On a été fondée en 2010 par l’ancien triathlète professionnel Olivier Bernhard, qui a approché ses amis Allemann et Caspar Coppetti au sujet de la refonte d’une chaussure de course pour créer une sensation de course différente. Le concept qu’il recherchait était un atterrissage amorti et un décollage explosif, ou ce qu’ils décrivent comme « courir sur des nuages ». Il a créé une technologie d’amorti appelée CloudTec.

Depuis lors, la marque, qui est la marque de chaussures de course la plus vendue en Suisse, s’est étendue au-delà des produits de course de performance stricts pour devenir ce qu’Allemann a décrit comme un produit «performant toute la journée ou un style de vie», ainsi que le fitness, le trail running et le tennis, grâce à son association avec Roger Federer.

Federer est devenu un investisseur dans la marque l’automne dernier et est impliqué dans le développement de produits, le marketing et les expériences des fans. Il est également représentant de la marque.

« Nous n’avons donc pas à attaquer dans de nouvelles zones », a-t-il déclaré. « Nous devons juste continuer à innover.

Les fonds levés par l’introduction en bourse permettront à On d’étendre sa portée géographique, d’ouvrir davantage de magasins de détail et de continuer à renforcer ses efforts de développement durable, a-t-il déclaré.

« Nous sommes déjà présents sur 60 marchés et l’introduction en bourse nous aidera à doubler ce chiffre. » La société a identifié la Chine comme sa région à la croissance la plus rapide.

L’équipe de direction et les ambassadeurs d’On se sont précipités au NYSE pour sonner la cloche d’ouverture.

La vente directe aux consommateurs représente 38 % des ventes d’On et à la fin de l’année dernière, elle a ouvert son phare mondial à New York, un magasin de 1 630 pieds carrés au 363 Lafayette Street. “Nous voulons faire plus de magasins de marque”, a déclaré Allemann.

Il a déclaré qu’en dépit de son ouverture au milieu de la pandémie, la société est satisfaite des performances du magasin de SoHo. Bien que le trafic touristique soit en baisse, les habitants ont adopté le magasin et il y a souvent des files d’attente à l’extérieur pour entrer. “Nous aurions dû le construire deux fois plus grand”, a-t-il déclaré.

Il a attribué cela en partie à «la performance prenant le pas sur la mode», une tendance qui a commencé il y a quelques années et s’est accélérée pendant la pandémie. « La vie change et les vies sportives et professionnelles fusionnent. La nouvelle génération n’a pas la patience de changer d’uniforme.

Cette demande peut également donner un coup de pouce à l’activité de vêtements d’On, qu’elle a lancée en 2016. montagne ou voyage », a-t-il déclaré.

Il ne mordrait pas lorsqu’on lui demanderait si On visait Nike et les autres grandes marques de sport, affirmant qu’il continuerait à tracer sa propre voie et ne se laisserait pas influencer par les autres.

Mais Allemann a souligné que la durabilité est peut-être le plus grand objectif de l’entreprise. “Nous sommes une marque suisse, nous avons grandi dans la nature, c’est notre maison”, a-t-il déclaré. « Et sauver la planète est le problème le plus urgent de notre temps. »

L’entreprise a pour objectif d’améliorer sa durabilité et s’est engagée à réduire les émissions de CO2, et à concevoir et fabriquer plus de produits en utilisant une approche circulaire. Il s’est fixé comme objectif que d’ici 2024, tous les produits soient fabriqués avec du polyester et du polyamide recyclés et que 100 % du coton utilisé soit biologique.

Il a récemment introduit Cyclon, qu’Allemann a décrit comme la première chaussure de course haute performance 100 % recyclée disponible uniquement sur abonnement. Lorsque les chaussures s’usent, elles sont retournées pour une nouvelle paire et les anciennes sont broyées en matériaux qui peuvent être réutilisés sur la paire suivante.

“Nous allons travailler sur les matériaux et ce nouveau modèle commercial et investir une partie des fonds de l’introduction en bourse pour cela”, a-t-il déclaré.