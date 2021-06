Roger Federer tombe en huitièmes de finale de Halle contre Auger-Aliassime

16/06/2021 à 17:51 CEST

Les Suisses Roger Federer, vainqueur de 20 titres “Grand Chelem”, tombé en huitième du tournoi de Halle contre le Canadien Félix Auger-Aliassime, pour 6-4, 3-6 et 2-6, en une heure et quarante-cinq minutes.

Auger-Aliassime a dû surmonter le match et s’est appuyé sur son service puissant, avec lequel il a fait jusqu’à 13 as directs, pour mater le Suisse, qui a été désarmé au troisième set par le joueur de tennis canadien, qui a assuré un jeu plus dynamique et cohérent.

Le joueur de tennis bâlois, qui ne pourra pas rééditer le titre qu’il a remporté sur le gazon de Halle en 2019, a montré qu’il n’est pas au meilleur moment de sa forme après s’être fait opérer du genou droit en 2020, puisqu’il est également tombé en le deuxième tour du tournoi à Genève et s’est retiré à Roland-Garros pour préparer le circuit sur gazon, avec l’objectif clair de décrocher son neuvième titre à Wimbledon.

Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Marcos Giron et l’Allemand Jan-Lennard Struff en quarts de finale.

L’Allemand Philipp Kohlschreiber est également allé en quarts de finale après avoir battu le Français Corentin Moutet en deux sets (6-4 et 7-6 (4)) et affrontera le quatrième tête de série, le Russe Andrey Rublev, pour une position en demi-finale., qui a battu l’Australien Jordan Thompson 6-4, 6-4.