Roger Fernandes, la promesse de 15 ans du Sporting de Braga qui étonne au Portugal

18/10/2021 à 18:41 CEST

Roger Fernandes C’est la nouvelle promesse du football européen. Le jeune attaquant de 15 ans du Sporting de Braga a déjà franchi des seuils de précocité sous les ordres de Carlos Carvalhal. L’entraîneur portugais a fait ses débuts pour Roger, comme ses proches le connaissent, pas moins que dans le Finale de la Supercoupe contre le Sporting de Portugal.

Issu de la génération 2005 et né en Guinée Bissau, Roger se démarque plus par sa qualité que par son physique enviable, comme ce fut le cas des frères Obama. La fin du Braga mesure à peine 1,70 et pèse 63 kilos, mais ses quelques centimètres ne l’ont pas empêché de s’imposer par le haut et de marquer son premier but dans l’élite contre Moitense dans la Taça de Portugal.

La première cible de Roger dans le football professionnel portugais s’est produite lors d’un premier match sans conséquence, un KO de la Coupe du Portugal contre un rival mineur, Moitense. Mais cela n’enlève rien au nouveau Plus jeune buteur de l’histoire du Sporting de Braga, qui a couru se fondre dans une étreinte avec son entraîneur, Carlos Carvalhal, pour ensuite recevoir l’affection de ses coéquipiers. Sans aucun doute un moment d’émotion que le jeune extrême n’oubliera jamais, et qui son coach a partagé sur les réseaux sociaux, comme un père qui se vante de son fils.

Quand un garçon de 15 ans marque le premier but de la première équipe & mldr; c’est l’amour ❤️ https://t.co/R6WRtaTuPo – Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) 17 octobre 2021

La clé de l’exploit de Roger réside dans la confiance de Carvalhal dans les jeunes talents du club, puisque sept jeunes joueurs ont déjà fait leurs débuts. En ce moment, le buteur précoce prend tous les feux de la rampe. L’entraîneur de l’équipe rojiblanco a montré sa joie du premier succès de Roger sous sa tutelle : « J’étais très heureux pour le garçon. Il a eu des moments difficiles Et c’est pourquoi quand quelqu’un réussit, sa réaction est sincère, et la mienne aussi. »

Le temps nous dira si Roger reste collé sur le jeune label médiatique prometteur, ou suivre les traces de Haaland, Mbappé, Pedri, Ansu et autres enfants prodiges qui triomphent dans le football européen. Pour le moment, tant que le coach lui donne confiance, il pourra aider Braga dans le Ligue Europa, où l’équipe portugaise est deuxième du groupe F avec une victoire et une défaite. Dans la compétition nationale, le club est sixième, avec 13 points, 7 de la troisième place qui accorde une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions,