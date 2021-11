Dans une nouvelle interview avec Radio Bob ! en Allemagne, VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover a confirmé qu’il prévoyait toujours de publier son autobiographie. « J’ai fait beaucoup de progrès en écrivant mon livre », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « J’ai un rédacteur en chef maintenant, un journaliste bien connu appelé Chris Charlesworth, qui m’a vraiment aidé. Et j’ai fait environ – je ne sais pas – cinquante mille mots. Mais ça devrait durer encore un an avant que je [am finished with it]. Je n’ai atteint qu’une petite partie de ma carrière jusqu’à présent; il y a beaucoup à faire. Le plus dur, c’est de se souvenir de tout. »

Chris Charlesworth est un journaliste musical et auteur britannique. Entre 1983 et 2016, il a été directeur de la rédaction de Presse Omnibus. Il a également travaillé avec L’OMS en tant que producteur exécutif et a servi de David Bowieest publiciste à Enregistrements RCA de 1979 à 1981. Charlesworth écrit pour Créateur de mélodies de 1970 à 1977 et a contribué à de nombreux autres magazines aux États-Unis et au Royaume-Uni

En 2018, Gantier Raconté Radar musical qu’il travaillait sur son autobiographie « depuis environ cinq ans maintenant ». Il a déclaré: « Ce n’est pas facile, car je ne voulais pas d’un nègre, mais j’aime bien écrire et c’est un plaisir d’écrire. C’est difficile de regarder en arrière et de capturer qui j’étais il y a des années. Je regarde des vidéos de moi-même en train de jouer et je pense, ‘Qui est cette personne ?’

« Il n’est pas possible de capturer ce que vous aviez en tête à ce moment-là, car les souvenirs ne sont pas toujours fiables », a-t-il ajouté. « J’ai trouvé un tas de journaux intimes des années 60, et j’ai tenu un journal pendant les 30 dernières années environ. Je dois juste comprendre ce que j’ai fait dans les années 70. »

VIOLET FONCÉle dernier effort en studio de , un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime », est sorti le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Le LP contient VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.



