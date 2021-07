Roger Glover de Deep Purple annonce la réédition de l’album solo ‘Snapshot’ avec des morceaux de démonstration inédits

Près de 20 ans après la sortie de son quatrième album solo, Roger Glover a annoncé la réédition tant attendue de “Instantané”. L’album sort le 8 octobre sur CD, et le vinyle arrive le 19 novembre.

En 2002, le VIOLET FONCÉ le bassiste s’est associé au Coupable Partie, en collaboration avec le chanteur Randall Bramblett, la fille Gillian Glover, et guitariste Warren Haynes, entre autres, pour livrer cet album de blues rock. C’est un vrai moment fort de Gantiercarrière solo de , parsemée d’influences swing, reggae et jazz.

La réédition présente un gros plus, car elle ramène non seulement ces 14 merveilleuses chansons de blues, mais est également entièrement remasterisée avec cinq pistes de démonstration bonus inédites, qui montrent l’album sous un tout nouveau jour. Nouvelles notes de pochette de Roger Glover compléter lui-même le contenu supplémentaire et donner un aperçu du processus d’enregistrement et d’écriture de la chanson derrière cet album. L’album sera également publié pour la première fois en vinyle, avec de nouvelles illustrations.

“Instantané” liste des pistes de réédition :

01. Mon tour



02. Brûle-moi lentement



03. Au-delà d’Emily



04. Reine d’Angleterre



05. Pas d’endroit où aller



06. Le sous-sol des bonnes affaires



07. Ce que tu ne dis pas



08. Rien d’autre



09. Cela aurait pu être moi



dix. Plus je trouve



11. Quand il s’agit de vous



12. Un peu d’espoir



13. Si je pouvais voler



14. C’est seulement la vie



15. Brûle-moi lentement (Démo)



16. Mon tour (Démo)



17. Au-delà d’Emily (Démo)



18. Rien d’autre (Démo)



19. Le sous-sol des bonnes affaires (Démo)

En décembre dernier, Gantier a confirmé qu’il prévoyait toujours de publier son autobiographie. “Je joue avec l’écriture d’un livre depuis plusieurs années, mais je n’y fais pas grand-chose”, a-t-il déclaré dans une nouvelle interview de fans publiée sur le Youtube chaîne de la maison de disques du groupe, oreilleMUSIQUE. “Mais depuis cette situation de pandémie et étant coincé à la maison, j’ai en fait commencé avec beaucoup d’énergie et j’ai fait de grands progrès. Le seul problème est, autant de progrès que je fais, je me rends compte à quel point il y en a encore à venir c’est très important. J’en suis à peu près au point où je rejoins MAUVE. Et c’était en grande partie facile, parce que je tenais des journaux dans les années 60. Donc, beaucoup de notes, de listes de concerts et de trucs étaient dans les journaux. Mais quand j’ai rejoint MAUVE, j’ai arrêté d’écrire, donc tout est parti. C’est tout ce à quoi je peux penser maintenant, donc c’est difficile. Mais je vais le faire, je suis déterminé.”

VIOLET FONCÉle dernier album de, “Wouh!”, est sorti en août 2020 via oreilleMUSIQUE. Le LP a de nouveau été dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (EMBRASSER, FLOYD ROSE, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur les deux précédents albums studio du groupe, 2017’s “Infini” et 2013 “Maintenant quoi?!”

