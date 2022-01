Roger Glover de Deep Purple sur les blocages de Covid : « Si tout le monde avait ses propres directives, ce serait le chaos »

Dans une nouvelle interview avec le Chili Radio Futuro, VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover a pesé sur la décision de certains gouvernements d’utiliser des mesures de verrouillage dans le cadre de la lutte contre le COVID. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que c’est à ça que sert le gouvernement, que nous lui fassions confiance ou non. Nous devons avoir une sorte de directive, et c’est la seule. Si chacun avait ses propres directives, ce serait le chaos. Alors nous Je n’ai pas beaucoup de choix à ce sujet. En fait, c’est l’argent contre la vie, n’est-ce pas ? C’est à ça que ça revient. Et je dois y aller pour la vie. Mais je comprends les deux côtés.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a déclaré que son plan de lutte contre le COVID-19 pendant les mois d’hiver n’inclurait pas de nouveaux blocages. « Cela n’inclut pas les arrêts ou les verrouillages, mais les vaccinations et les rappels généralisés et les tests beaucoup plus », Biden a déclaré aux journalistes.

Un certain nombre de pays européens ont introduit davantage de freins pour lutter contre une augmentation des infections au COVID-19, y compris de nouveaux blocages aux Pays-Bas et en Autriche. Pendant ce temps, l’Allemagne a appelé à des règles plus strictes pour l’entrée des pays touchés par la variante afin de ralentir la propagation de la variante du coronavirus omicron, tandis que la France a imposé des restrictions de voyage strictes à ceux qui entrent du Royaume-Uni – le pays le plus durement touché de la région.

Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré cette semaine que de nouvelles restrictions, y compris un verrouillage, n’étaient pas envisagées.

« Nous avons une chance de surmonter cette vague d’omicron sans fermer à nouveau notre pays », Johnson mentionné. « Nous pouvons garder nos écoles et nos entreprises ouvertes et nous pouvons trouver un moyen de vivre avec ce virus. »

L’Italie, la France, la Grèce et l’Espagne ont tous signalé un nombre record de nouvelles infections ces derniers jours.

Des recherches récentes ont révélé que les mesures de verrouillage, comme celles largement utilisées au printemps 2020, sont efficaces pour garder les gens à la maison, mais pour des périodes de temps limitées.

VIOLET FONCÉle dernier effort en studio de , un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime », est sorti le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Le LP contient VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.



