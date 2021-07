Roger Gutierrez contre. René Alvarado III sera le duel co-star d’Ortiz Jr. vs. Kavaliauskas

in

FRISCO, TEXAS (20 juillet 2021): Roger “The Kid” Gutiérrez (35-3-1, 20 KOs) pour défendre son titre mondial WBA Super Featherweight contre René “El Gemelo” Alvarado (32-9, 21 KOs) en un combat de trilogie en 12 rounds qui sera le co-événement principal d’Ortiz Jr. vs. Kavaliauskas. L’événement, qui mettra également en vedette Félix Alvarado et plusieurs talents émergents, aura lieu le samedi 14 août au Star’s Ford Center de Frisco, au Texas, et sera diffusé en direct sur DAZN.

“Ce 14 août, le dernier chapitre de la rivalité de longue date entre Roger Gutiérrez et René Alvarado prendra fin”, a déclaré Oscar de la Hoya, président et chef de la direction de Golden Boy. « Les résultats des deux premiers combats différaient nettement les uns des autres, bien que les deux aient été totalement égaux dans leur grande émotion. Ce troisième duel promet d’offrir encore plus d’action, tant les deux combattants savent que le vainqueur se positionnera sur la voie des titres fédérateurs dans la division.»

Gutiérrez est un champion du monde vénézuélien qui avait initialement subi plusieurs revers dans sa jeune carrière, dont une défaite rapide contre René Alvarado. Cependant, Gutiérrez a maintenu sa ténacité et a redynamisé sa carrière en éliminant de manière surprenante Rocky Hernández en 2019. Depuis lors, le boxeur de 26 ans a développé une incroyable séquence de victoires dans laquelle il a vengé sa première défaite professionnelle en battant Alvarado. champion. Gutiérrez prévoit de rester champion du monde avec une victoire écrasante le 14 août.

“Je suis très excité pour cette trilogie que je vais avoir avec René Alvarado”, a déclaré Roger Gutiérrez. «Nous savons que le combat ne sera pas du tout facile et que l’adversaire est coriace. Il m’a battu et je viens de lui prendre le titre. Ce sera un combat passionnant et je sais que les fans l’apprécieront beaucoup.”

Alvarado est un ancien champion du monde de Managua, Nicaragua qui a participé à des duels difficiles contre Robinson “Robin Hood Castellanos, Jayson” La Maravilla “Vélez, Danis” Djingis Khan “Shafikov, Carlos” The Solution “Morales et Andrew” El Chango “Cancio , l’homme qu’il a battu pour devenir champion du monde. Bien qu’il ait perdu sa ceinture face à Gutiérrez lors de sa première défense, le joueur de 32 ans envisage de reconquérir le titre et de commencer un long règne.

“Je suis heureux d’avoir l’opportunité de rectifier la défaite que j’ai subie contre Roger Gutiérrez”, a déclaré René Alvarado. “J’ai fait des erreurs dans ce deuxième combat, mais je promets de toutes les corriger le 14 août pour donner au Nicaragua une grande victoire. Comme toujours, je vais m’entraîner à 100% et tout laisser sur le ring ».

Felix Alvarado (36-2, 31 KOs) de Managua, Nicaragua risquera sa ceinture mondiale IBF mini-fly contre Erick López (16-5-1, 10 KOs) de Guadalajara, Mexique dans un match prévu de 12 rounds.

Pablo César “El Demoledor” Cano (33-7-1, 23 KOs) de Tlalnepantla, Mexique et Danielito “El Zorro” Zorrilla (15-0, 11 KOs) de Toa Baja, Porto Rico ouvrira l’émission principale de DAZN en affrontement à 10 épisodes dans la division des 140 livres.

Des matchs supplémentaires seront diffusés en direct sur la page Facebook officielle de Golden Boy.

Alex Martin (16-3, 6 KOs) de Chicago, Illinois rencontrera Josec Ruiz (22-4-3, 15 KOs) de Miami, Floride dans une bataille de 10 rounds dans la classe des super-légers.

George Rincon (11-0, 7 KOs) de Dallas, Texas reviendra dans un combat super léger de 10 rounds contre un adversaire qui sera annoncé sous peu.

Leonardo Báez (19-4, 10 KOs) de Mexicali, Mexique et Héctor Valdez (14-0, 8 KOs) de Dallas, Texas s’affronteront dans un affrontement en 10 rounds pour le titre NABA des super poids coq.

Alex Rincón (8-0, 6 KOs) de Dallas, Texas aura une action en huit rounds dans la division des super-welters contre Sanny Duversonne (11-3-2, 8 KOs) de Miami, Floride.