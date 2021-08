Roger Gutiérrez et Chris Colbert, co-concurrents pour le championnat du monde poids plume WBA

Colbert-Arboleda

Après l’abandon de Gervonta Davis de la ceinture de champion du monde WBA des super-plumes, nous avons déjà deux co-concurrents qui disputeront un combat attrayant afin de remporter la ceinture vacante.

Roger gutierrez (26-3-1, 20 KO), qui est un champion « régulier » de la catégorie, et Chris Colbert (16-0, 6 KO), ancien champion “intérimaire”, sont choisis pour remporter son premier vrai titre de meilleur boxeur du monde pour l’une des agences. Le Vénézuélien vient de remporter deux victoires serrées contre René Alvarado, tandis que l’Américain a battu Tugstsogt Nyambayar il y a près de deux mois.

Tous deux ont jusqu’au 15 septembre pour se mettre d’accord sur les conditions du duel, sinon celui-ci ira à l’enchère obligatoire. Espérons que PBC, promoteur de Colbert, ne l’oblige pas à abandonner ce combat intéressant et prestigieux car il n’a pas de rival “de la maison” et on pourra voir le combat plus tard cette année. Colbert serait un favori pour l’habileté et le mouvement, mais le coup de poing de Gutierrez fait toujours de lui un adversaire redoutable.