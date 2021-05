Roger Hawkins, batteur universellement vénéré de Muscle Shoals, décède à 75 ans

Roger Hawkins, qui, en tant que membre de la section rythmique Muscle Shoals, jouait de la batterie sur une série d’agrafes croisées R&B, est décédé à l’âge de 75 ans. La nouvelle a été annoncée hier par la Muscle Shoals Music Foundation (20). Le musicien était en mauvaise santé depuis plusieurs années.

Hawkins a joué un rôle crucial avec les Swampers, car la section rythmique était à l’origine et durablement connue, jouant de la batterie sur des grands noms de tous les temps tels que «Respect» d’Aretha Franklin, «Think», «Chain of Fools», «I Never Loved A Man». (The Way I Love You) et autres; Wilson Pickett«Mustang Sally» et «Terre des 1 000 danses» de «Mustang Sally»; «Quand un homme aime une femme» de Percy Sledge, «Je préférerais devenir aveugle» d’Etta James et «Je t’emmène là-bas» des Staple Singers.

Le batteur, surnommé «The Goat», a également joué sur des enregistrements d’un large éventail d’artistes allant de la soul à la pop, au rock et à la country, y compris Eric Clapton (sur l’album de 1983 Money and Cigarettes), Chat Stevens, Circulation (en tant que membre en tournée dans les années 1970), Tony Joe White, Bob Seger, Rod Stewart, Duane Allman, Joe Cocker, Paul Simon, Willie Nelson, Bobby Womack, Johnnie Taylor, Bobby «Blue» Bland, Boz Scaggs et Albert King.

Des artistes modernes de renom ont rapidement rendu hommage à Hawkins sur les réseaux sociaux. «Roger était un de mes héros et il nous manquera tous», a écrit Jason Isbell. «La musique que nous aimons ne sonnerait pas la même s’il ne partageait jamais son cadeau avec nous tous.» Dennis Locorriere, anciennement du Dr Hook, a déclaré: «J’ai eu le plaisir d’enregistrer certains des plus grands succès de Hook avec Roger et les autres fantastiques joueurs de SP. Un groove? Il avait juste ce «truc». Et une main de charleston à tomber par terre.

‘Épine dorsale musicale’

Paul Wexler, fils du grand producteur de disques et exécutif Jerry, a ajouté: «Le grand Roger Hawkins est décédé. Le batteur préféré de mon père. Ancien Prince La collaboratrice Susannah Melvoin a réfléchi: «Rip Roger Hawkins. Batteur extraordinaire… Muscle shoals new [sic] à quoi ressemblait la colonne vertébrale musicale. Reposez-vous en rythme.

Hawkins est né à Mishawaka, Indiana, le 16 octobre 1945, et jouait du tambourin à l’église dans sa jeunesse, apprenant plus tard le jazz et achetant ses propres baguettes et pinceaux. Le bassiste des Swampers, David Hood, a déclaré à AL.com en 2019: “Roger était connu comme un bon batteur avant d’être assez vieux pour conduire une voiture.”

Il s’est fait connaître avec les Swampers lorsqu’ils ont été embauchés par le producteur Rick Hall dans ses studios FAME à Muscle Shoals comme section rythmique. Les rainures qu’ils ont créées fait de la ville synonyme de musique soul, et Hawkins a formé une affinité spéciale avec Franklin et Pickett. Après avoir joué son rôle pour «Respect» d’Aretha, comme il l’a rappelé sur AL.com, «À l’époque, je me suis dit:« C’est vraiment de la cuisine ». Je n’ai jamais réalisé quel genre d’histoire était en train de se faire, mais je savais que j’aimais beaucoup ça.

Les Swampers ont quitté FAME en 1969 pour créer leur propre studio Muscle Shoals Sound. Après un démarrage lent, il a commencé à attirer des sommités telles que Paul Simon, Willie Nelson et les pierres qui roulent. Hawkins ajouterait sa touche magique à une myriade de sorties au cours des années à venir, mais sera toujours connu comme le battement de fond d’un son qui a capturé une ère définitive dans la musique soul.