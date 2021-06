Roger Lowenstein : Bitcoin n’appartient pas à votre portefeuille de retraite

in

Si la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve la demande d’ETF Bitcoin BTC / USD que VanEck a demandé, les personnes disposant d’un IRA et d’un 401 (k) autogéré pourront bénéficier d’une exposition pratique au Bitcoin dans le cadre de leur portefeuille de retraite. . Le célèbre journaliste financier Roger Lowenstein a fait valoir dans un éditorial de MarketWatch qu’il ne s’agissait pas d’une évolution positive.

Le principal problème avec les investisseurs qui ajoutent Bitcoin à leurs fonds de retraite est que “personne n’a jamais investi dans Bitcoin”, au lieu de cela, ils “spéculent” sur la monnaie numérique, a-t-il écrit.

Lowenstein : les investissements dans le Bitcoin ne devraient pas bénéficier d’un report d’impôt

Les fonds de retraite sont des outils de placement à imposition différée spécialement conçus pour encourager l’épargne. Si nous voyons un autre ETF Bitcoin, une nouvelle vague d’investisseurs de détail pourrait se précipiter pour obtenir une nouvelle exposition à la monnaie numérique.

Bien entendu, chacun est libre d’investir son argent comme bon lui semble. Personne ne dit que les investisseurs ne peuvent pas ajouter Bitcoin à leur portefeuille de placements de retraite. Au contraire, Lowenstein soutient que l’exposition au Bitcoin ne correspond pas à la définition classique de l’investissement. En tant que tel, vous ne devriez pas être soumis aux allégements fiscaux avantageux offerts par les investissements traditionnels, tels que les actions.

Le gourou de Wall Street Benjamin Graham a défini l’investissement comme quelque chose qui promet des rendements solides et une sécurité d’investissement initiale. Lowenstein soutient en outre :

Les crypto-monnaies, qui ont chuté de 20 % un jour de mai et de 50 % au cours d’un seul cycle de la lune, ne promettent aucune sécurité.

Bitcoin “n’est pas une monnaie”

Bitcoin a été comparé à l’or, même par VanEck, l’un des rares commerçants à espérer superviser un ETF. Peut-être, d’une certaine manière, l’opérateur du fonds a-t-il raison, car Lowenstein soutient que l’or n’est pas non plus un investissement. L’or ne produit pas de revenu et il n’existe aucun moyen rationnel de dériver sa valeur.

Mais c’est là que s’arrêtent leurs similitudes. L’or a une fonction industrielle, a une valeur intrinsèque et est utilisé comme monnaie d’échange depuis des milliers d’années. Alors que beaucoup soutiennent que Bitcoin peut agir comme une monnaie, Lowenstein n’achète pas non plus cet argument. Il écrit:

Ce n’est pas une pièce de monnaie et n’est pas équipé pour servir de pièce de monnaie. Il est beaucoup plus lent que les systèmes utilisés pour traiter Mastercard et Visa (Bitcoin traite 4,6 transactions par seconde, contre 1700 pour Visa). Il est trop volatile pour servir de mesure de paiement.

BoE : achetez du Bitcoin si vous pouvez supporter la perte totale

Les partisans de l’ETF Bitcoin recommandent d’investir dans la devise pour diversifier votre portefeuille, mais acheter quelque chose sans valeur ne peut pas améliorer la sécurité. VanEck souligne la demande accrue des investisseurs institutionnels comme argument pour posséder Bitcoin. Cela ne doit pas être considéré comme un argument valable car la demande peut chuter tout aussi rapidement, laissant les investisseurs avec quelques problèmes.

Enfin, le journaliste reproche à Wall Street et aux médias d’être si favorables aux crypto-monnaies en général. Les deux parties avertiront simplement les investisseurs de comprendre que Bitcoin est volatil, mais pourrait être sûr pour une petite allocation dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, prend une position ferme sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, notant que les investisseurs ne devraient “les acheter que si vous êtes prêt à perdre tout votre argent”.

Le conseil de Lowenstein à Gensler est de tenir sa promesse au Congrès lorsqu’il a été nommé président de la CFTC :

Après le krach de 2008, Gensler, nommé président de la CFTC, a déclaré au Congrès qu’il travaillerait pour s’assurer qu’un autre échec financier ne se produise pas. Ni lui ni personne d’autre ne peut empêcher les crypto-monnaies d’exploser. Mais cela peut rendre les choses beaucoup moins douloureuses. La crypto ne mérite pas la bénédiction de l’Oncle Sam

L’article Roger Lowenstein : Bitcoin n’appartient pas à votre portefeuille de retraite est apparu en premier sur Invezz.