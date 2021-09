Roger Miret d’Agnostic Front révèle que son cancer est en rémission

Plus tôt cette année, AVANT AGNOSTIQUE chanteur Roger Miret a reçu un diagnostic de cancer. Une longue route de tests et de diagnostics a conduit à une chirurgie complexe et à un long séjour à l’hôpital. Même si la chirurgie a été compliquée, les résultats ont été extrêmement positifs. Le cancer a été retiré avec succès et Roger est maintenant en rémission complète et tous les signes de cancer ont disparu.

Avec la joie de savoir que Roger est maintenant sans cancer vient aussi l’amère réalité de mois de traitement et Roger et sa famille doivent faire face au contrecoup financier d’un diagnostic de cancer.

Une page GoFundMe a été lancée où les fans peuvent faire un don pour aider Roger payer les frais de soins médicaux.

Le groupe déclare : “Aujourd’hui, nous appelons notre scène musicale mondiale bien-aimée, nos amis et notre famille à partager cette collecte de fonds et à donner ce que vous pouvez, en ces temps difficiles.

« De notre famille à la vôtre, un grand merci pour votre soutien et votre contribution !

“Nous vous demandons de bien vouloir respecter Roger et la vie privée de sa famille pendant qu’ils poursuivent leur cheminement vers le rétablissement.”

Né à Cuba, Miret s’enfuit avec sa famille aux États-Unis pour échapper au régime de Castro. Il a rejoint AVANT AGNOSTIQUE en 1983, et le groupe de harcore new-yorkais séminal a sorti des classiques comme “Sang uni”, “Victime en souffrance” et “Cause d’alarme” au cours des prochaines années.

En 2017, Miret publié un mémoire, “My Riot: Agnostic Front, Grit, Guts, And Glory”, qui a documenté ses luttes pour s’adapter à la vie aux États-Unis après que sa famille a fui le castro régime. Selon le Phénix Nouveaux Temps, le livre a exploré de nombreuses facettes de Miretla vie de : la misère écrasante de son enfance ; vivre comme un squatter adolescent; devenir profondément empêtré dans la scène hardcore du centre-ville de New York; et s’est ensuite tourné vers la drogue pour subvenir aux besoins de sa famille.

En plus de faire front AVANT AGNOSTIQUE, Miret a aussi joué avec ROGER MIRET ET LES CATASTROPHES et est membre de LES ALLIGATORS.

Depuis plusieurs années, Roger a résidé à Scottsdale, en Arizona.



Attention famille et amis du monde entier !!



