Roger Miret d’Agnostic Front subit une autre intervention chirurgicale dans sa bataille contre le cancer

AVANT AGNOSTIQUE chanteur Roger Miret dit qu’il “devrait se sentir mieux bientôt” après avoir subi une autre intervention chirurgicale dans sa bataille contre le cancer.

Plus tôt cette année, Miret a reçu un diagnostic de cancer. Une longue route de tests et de diagnostics a conduit à une chirurgie initiale complexe et à un long séjour à l’hôpital. Même si la chirurgie initiale était compliquée, les résultats ont été extrêmement positifs. Le cancer a été retiré avec succès et Roger est maintenant en rémission complète et tous les signes de cancer ont disparu.

Le dimanche (3 octobre), AVANT AGNOSTIQUEest officiel Instagram a été mis à jour avec un nouveau message vidéo de Roger, apparemment abattu par sa femme dans un hôpital, dans lequel il dit en partie: “Je viens de subir une intervention chirurgicale, et je me sentirai mieux vraiment, très bientôt. Je devrais me sentir mieux bientôt parce que j’ai eu une infection. J’étais faire de la fièvre pendant deux semaines d’affilée. Donc, pas besoin de s’inquiéter, personne. Nous restons positifs. Et vraiment, je suis très reconnaissant envers chacun d’entre vous pour votre amour et votre soutien et tout ce que vous avez tous réunis pour. Cela a été sincère. “

Une page GoFundMe a été lancée où les fans peuvent faire un don pour aider Roger payer les frais de soins médicaux.

Né à Cuba, Miret s’enfuit avec sa famille aux États-Unis pour échapper au régime de Castro. Il a rejoint AVANT AGNOSTIQUE en 1983, et le groupe de harcore new-yorkais a sorti des classiques comme “Sang uni”, “Victime en souffrance” et “Cause d’alarme” au cours des prochaines années.

En 2017, Miret publié un mémoire, “My Riot: Agnostic Front, Grit, Guts, And Glory”, qui a documenté ses luttes pour s’adapter à la vie aux États-Unis après que sa famille a fui le castro régime. Selon le Phénix Nouveaux Temps, le livre a exploré de nombreuses facettes de Miretla vie de : la misère écrasante de son enfance ; vivre comme un squatter adolescent; devenir profondément empêtré dans la scène hardcore du centre-ville de New York; et s’est ensuite tourné vers la drogue pour subvenir aux besoins de sa famille.

En plus de faire front AVANT AGNOSTIQUE, Miret a aussi joué avec ROGER MIRET ET LES CATASTROPHES et est membre de LES ALLIGATORS.

Depuis plusieurs années, Roger a résidé à Scottsdale, en Arizona.