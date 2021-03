26/03/2021 à 21:27 CET

.

Mené d’abord par Roger Serrano avec des passes décisives dans les deux buts (le second après une roulette spectaculaire) et plus tard soutenu par le but Fede, Levante est revenu ce vendredi à Futbol Emotion Zaragoza (2-1), a consolidé les prévisions et s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Espagne avec tous les ennuis causés par son rival compétitif et ambitieux.

LEV

TSAR

ASCENSEUR UD, 2

(2 + 0): Fede (p.), Maxi Rescia, Rubi Lemos, Mario Rivillos, Pedro Toro – cinq de départ -, Marc Tolrà (1), Esteban Cejudo, Rafa Usín (1), Roger Serrano et Gallo.

ÉMOTION DE SOCCER ZARAGOZA, 1

(1 + 0): Iván Bernad (p.), Adri Ortego, Eloy Rojas, Javi Alonso, Juanqui – cinq de départ -, Richi Felipe, Óscar Villanueva, Dian Luka (1), Jamur, Retamar et Santi Basile.

ARBITRES

Mayo López et Panadero Díaz-Concha (de Madrid). Ils ont montré un carton jaune à Mario Rivillos (1:45) et Roger Serrano (21:45) et au banc (33:38) de Levante UD; et Jamur (18h30) et Dian Luka (31h22), de Fútbol Emotion Zaragoza.

BUTS

0-1, Dian Luka (7:01); 1-1, Marc Tolrà (10h12); 2-1, Rafa Usín (16:33).

INCIDENTS

Troisième match de quart de finale de la Coupe espagnole de futsal masculin devant plus de 1000 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Il ne suffisait pas de surpasser le leader de la Ligue, qui c’était plus précis après le 0-1 de Dian Luka et il a résisté à l’offensive de l’équipe aragonaise, avec un match à quatre puis à cinq, à un moment et à un autre avec des arrêts de mérite de Fede à Eloy Rojas, Retamar, Dian Luka … Le gardien de but a été crucial.

La fête a émergé frénétique. Ni Levante ni Futbol Emotion Zaragoza ne transmettent la peur. Ils ne ressentent peut-être pas non plus la pression des autres équipes, mais leur mise en scène dégageait une ambition que personne n’a montrée jusqu’à présent dans cette édition du tournoi. En 45 secondes, il y a eu quatre coups à deux reprises pour chacun.

La déclaration d’intention était aussi visible que réelle. Ni l’un ni l’autre ne ralentit, se pencha sur la haute pression, célébrée comme une victoire alors que leur rival n’avait que la seule solution d’un terrain pour épargner autant de stress; dans une intensité incroyable et, surtout, dans la victoire. Personne n’a spéculé. Il n’a pas douté non plus.

Que le premier but ne soit arrivé qu’à la minute 8 (ou que le duel ne se soit terminé que 2-1) n’était qu’une question de gardiens de but, multipliant les deux (Fede à Levante et Iván Bernad à Futbol Emotion Zaragoza) pour maintenir l’égalité qu’il était également vu sur la piste, à partir de laquelle les buts ont été sentis à tout moment, comme le 0-1 de Dian Luka de tête, au service de Jamur, contre toute attente et expressif de l’aller-retour au début du choc pour une équipe qui a récemment fait match nul face au Barça (6-6).

Marc Tolrà à égalité sur une passe de Roger Serrano

| RFEF

Le Levant a été reconstruit. Il n’a marqué aucun des deux buts Roger Serrano, mais dans les deux, il a un pourcentage essentiel de proéminence. Dans le 1-1, à la 11e minute, car c’était le passeur du tir final de Marc Tolrá; à 2-1, à 17 ans, parce que sa manœuvre agile (il a marché sur le ballon dans son tour de dos près de l’aile gauche de l’attaque) a débordé deux rivaux pour aider plus tard Rafa Usín dans le but.

Futbol Emotion Zaragoza n’a jamais abandonné et Il ne s’est jamais senti plié, toujours insistant dans la recherche d’une égalité avec mention spéciale pour Eloy Rojas dans les premiers instants de la deuxième période, quand il a lancé deux fouets repoussés par un énorme Fede, le soutien alors de la victoire minimale de Levante .

C’était encore plus le cas lorsque le jeu approchait de la dernière ligne droite, lorsque l’attaque aragonaise, avec un jeu de cinq, était constante, lorsque Fede a émergé à nouveau pour contenir son adversaire et conserver le triomphe de longue date, d’abord contre Retamar puis après une volée de Dian Luka pour se diriger vers les demi-finales … Contre le Barça ou contre ElPozo.