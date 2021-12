Roger Stone dit qu’il ‘espère que QAnon est vrai’ dans The Cult of Conspiracy’

Roger Stone a parlé de la théorie du complot controversée (Photo: AP)

Roger Stone, un allié de premier plan de l’ancien président Donald Trump, a parlé de QAnon dans un nouveau documentaire, affirmant qu’il « espère que c’est réel ».

Le tout nouveau documentaire The Cult of Conspiracy s’est concentré sur QAnon – une théorie du complot de grande envergure qui prétend qu’il existe une cabale de pédophiles adorant Satan au sein du gouvernement, des entreprises et des médias.

On pense que ces théories du complot ont commencé en 2017, après qu’un utilisateur anonyme a publié une série de messages sur le site Web 4chan, les signant avec la lettre « Q ».

Plus récemment, le groupe a fait la une des journaux en raison du rôle de certains membres dans les émeutes de janvier qui ont eu lieu à Capitol Hill aux États-Unis – qui ont atterri ‘QAnon Shaman’ Jacob Chansley une peine de 41 mois de prison de retour en novembre.

Le cinéaste Ben Zand a rencontré des noms éminents dans le documentaire, dont M. Stone, qui est l’un des consultants politiques les plus importants des 40 dernières années. Il a auparavant travaillé sur les campagnes d’hommes politiques républicains tels que Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump.

S’adressant au cinéaste Ben à propos de QAnon, il a déclaré: « Je ne sais pas si c’est réel, mais j’espère bien que c’est le cas. »

Stone a été gracié par Trump en 2021 (Photo: AP)

Discutant des personnes qui ont lu sur QAnon, il a déclaré: » Si cette personne se réveille et commence à regarder des médias alternatifs et ne reçoit pas toutes ses nouvelles de CNN – si cette personne s’inscrit et vote, alors je pense que nous avons accompli quelque chose. «

Il a également ajouté à propos de la nature de la liberté d’expression : » J’adore le premier amendement. J’aime le droit des gens de dire ce qu’ils pensent vrai et de défendre leur position.

L’homme de 69 ans a également parlé du lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine, Michael Flynn, et du premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui a été adopté par les partisans de QAnon comme figure de proue – malgré son manque d’implication officielle.

Stone a déclaré qu’il espérait que Trump se présenterait à nouveau à la présidence à l’avenir, mais qu’il espérait que le premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump se présenterait.

Stone en février 2020 a été condamné à plus de trois ans de prison pour avoir fait de fausses déclarations, falsification de témoins et entrave à l’enquête de l’ancien avocat spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre la campagne Trump et la Russie. Trump a gracié Stone avant de quitter ses fonctions.

The Cult of Conspiracy: QAnon est disponible en streaming sur All4.

