Roger Stone fustige les critiques après une assignation à comparaître : « Culpabilité par association »

Roger Stone, consultant politique républicain et ancien conseiller de campagne de Nixon et Trump, a déchiré ses détracteurs et ceux de la commission du Congrès du 6 janvier l’assignant à comparaître au sujet des émeutes du Capitole, auxquelles il a répété qu’il n’avait pas assisté.

Stone a déclaré à « Tucker Carlson Today » de Fox Nation qu’il avait le pressentiment de ne pas assister au discours du président Trump qui a précédé les troubles au Capitole.

Le natif du Connecticut était l’un des 5 nouveaux témoins cités à comparaître par le comité du représentant démocrate du Mississippi, Bennie Thompson, alors que le panel a annoncé qu’il pensait qu’il « avait aidé ou avait eu connaissance de la planification et du financement des rassemblements à Washington et de l’attaque violente contre le Capitole américain. «

COMITÉ DU 6 JANVIER SUBPOENAS ROGER STONE, ALEX JONES, AUTRES

« J’ai eu un sentiment. J’ai eu une intuition que je ne voulais tout simplement pas y aller. Je pense que Dieu me donnait un signal, je n’y suis pas allé », a déclaré Stone, ajoutant qu’il avait plutôt regardé le discours de Trump sur l’Ellipse depuis un pâté de maisons à l’hôtel Willard sur Pennsylvania Avenue.

Roger Stone, allié politique de longue date du président américain Donald Trump, fait un geste de victoire emblématique de Nixon alors qu’il part à la suite d’une conférence de mise en état dans l’affaire pénale dirigée contre lui par l’avocat spécial Robert Mueller au tribunal de district américain de Washington, États-Unis, le 1er février 2019. REUTERS/Jim Bourg

« Permettez-moi d’être aussi clair que possible. Toute affirmation, affirmation ou implication dont je suis au courant ou dont j’ai été impliqué de quelque manière que ce soit dans les activités illégales du Capitole le 6 janvier est catégoriquement fausse », a affirmé Stone.

« Mais si vous lisez leur assignation… ils essaient de dire que mes remarques lors de deux rassemblements légalement autorisés la veille sont la cause de l’effraction. »

Stone a fait remarquer qu’un membre du comité de Thompson, le représentant Adam Schiff de Californie, est une figure ironique de l’avoir appelé à témoigner.

Stone a dit que Schiff « a enfreint les règles de la maison en parlant de mon [previous] témoignage. »

« Adam Schiff est l’architecte de mon acte d’accusation précédent. Mueller a partagé mes e-mails avec Schiff afin qu’il puisse façonner ses questions pièges. Toute fausse déclaration que j’ai faite devant le House Intelligence Committee n’était pas pertinente, sans importance – ne cachait aucun crime sous-jacent. »

Il a également reproché aux médias d’avoir mal interprété et exagéré les aspects de ses précédentes remarques publiques. Il a cité les reportages de CNN à titre d’exemple – affirmant que CNN avait déjà diffusé une partie d’un discours antérieur parlant d’une « vision apocalyptique de la politique aujourd’hui et de la lutte à laquelle notre pays est confronté.

CLIQUEZ POUR OBTENIR FOX NATION

« Oui. Je pense que c’est une lutte entre l’obscurité et la lumière, entre le bien et le mal, entre le pieux et l’impie. Et ils ont dit, eh bien, c’était l’incitation à la violence. Non. C’est une déclaration de mes croyances », a-t-il déclaré. , ajoutant que d’autres médias qui ont montré des photos de lui avec des membres de Proud Boys le condamnent par « culpabilité par association ».

« Avez-vous une idée du nombre de photos que j’ai eues avec des personnes dont je ne connais même pas les noms, au cours des deux dernières années ? Je veux dire, je suis une icône politique américaine, que cela me plaise ou non. »

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de Tomi Lahren, Pete Hegseth, Abby Hornacek, Laura Ingraham, Ainsley Earhardt, Greg Gutfeld et bien d’autres de vos personnalités préférées de Fox News.