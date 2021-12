Roger Taylor admet que le voyage de Queen en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid était «une erreur»

Roger Taylor de Queen’s revient sur la tristement célèbre performance du groupe à Sun City en Afrique du Sud pendant le boycott culturel de l’ère de l’apartheid du pays.

En tant que groupe, le groupe a toujours adopté une position apolitique, poussée par leur regretté leader Freddie Mercury. S’adressant à MusicRadar plus tôt cette année à propos de son nouvel album solo, Outsider, Taylor a discuté du refrain de Queen concernant l’écriture de chansons politiques. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons vraiment fait en tant que groupe. C’était un choix conscient », a-t-il expliqué. « Dès le début – et vous devez vous rappeler qu’il y avait beaucoup de trucs politiques hardcore dans les années 70 – Freddie a dit: » Écoutez, je ne veux pas être impliqué dans tout ça. Je veux faire le tour du monde en jouant des chansons que les gens peuvent apprécier. »

Cependant, leur nature antipolitique s’est retournée contre eux dans le passé, notamment en 1984, lorsqu’ils ont été réservés pour jouer neuf spectacles dans le style de Las Vegas Sun City pendant la période d’apartheid en Afrique du Sud. Leur visite a été mal vue et le groupe a été réprimandé par les Nations Unies et l’Union des musiciens du Royaume-Uni pour avoir rompu le boycott culturel. Ils ont également été humiliés par le supergroupe de stars de « Little Steven » Van Zandt, Artists United Against Apartheid, sur leur single à succès de 1985, Sun City.

Pendant de nombreuses années après, Queen a défendu leur droit de se produire lors de spectacles, tout en déclarant que leurs intentions de jouer devant des foules racialement mixtes étaient honorables. Ils pensaient également que les performances auraient même pu contribuer à précipiter la fin de l’apartheid.

Maintenant, dans une récente interview des décennies après l’événement, Queen’s Roger Taylor a changé de point de vue et pense qu’avec son nouveau recul, leur apparence était très probablement une « erreur ».

« Oh merde, avons-nous eu du chagrin pour ça », soupire-t-il. « Rod Stewart, Barry Manilow. Ils n’ont pas eu de bâton, mais nous l’avons fait.

« Nous y sommes allés avec les meilleures intentions possibles, en fait. Nous n’avons pas fait d’argent avec ça. Je me souviens que Brian est allé remettre certains des prix au festival de Soweto. Nous sommes allés avec les meilleures intentions, mais je pense toujours que c’était une sorte d’erreur.

