Roger-Vasselin et Cornet sont éliminés en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/05/2021

Le à 20h00 CEST

joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 10 de l’ATP et joueur de tennis tchèque Barbora Krejcikova, le numéro 7 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Roland-Garros par 6-2 et 6-2 en quarante-neuf minutes aux joueurs français Edouard Roger-Vasselin Oui Alizé cornet, numéro 14 de l’ATP et, respectivement, numéro 146 de l’ATP. Suite à ce résultat, Polasek et Krejcikova ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Polasek et Krejcikova, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 4 reprises, tandis que la paire vaincue, de son côté, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, Polasek et Krejcikova ont réalisé un premier service à 100%, réussissant à remporter 78% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont efficaces à 96% et 57% de points obtenus au service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs classés n’ont pas commis de double faute et leurs adversaires ont commis une double faute.

Polasek et Krejcikova se rencontreront en quarts de finale du tournoi avec les vainqueurs du match qui affronteront Bethanie Mattek-Sands Oui Jamie Murray contre Juan Sebastian Cabale Oui Giuliana Olmos.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 4 et le 10 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.