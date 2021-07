Roger-Vasselin et Melichar obtiennent leur place en quarts de finale de Wimbledon

07/07/2021

Le à 19:45 CEST

Le français Edouard Roger-Vasselin, numéro 15 de l’ATP et le joueur de tennis américain Nicole Mélichar, le numéro 9 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en 6-2, 4-6 et 6-4 à l’australien Arina rodionova et le joueur biélorusse Andreï Vasilevski, numéros 82 et 81 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser 5 fois le service de leurs adversaires, ont eu une efficacité de 64% au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à remporter 64% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service 3 fois à ses adversaires, son efficacité était de 67%, elle a commis 5 doubles fautes et elle a obtenu 62% des points de service.

Lors des quarts de finale Roger-Vasselin et Melichar affronteront les vainqueurs du match entre Shuai zhang Oui Jean pairs contre Ivan Dodig Oui Yung-jan chan.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 46 couples s’affrontent.