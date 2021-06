Roger Waters annonce de nouvelles dates pour le Mexique – El Sol de México

La dernière tournée de Roger Waters arrivera enfin sur scène après avoir reporté ses dates 2020 en raison de la pandémie.

L’ancien membre de Pink Floyd a annoncé le report des concerts qui font partie de sa tournée This Is Not a Drill, qui comprend deux dates pour Mexico.

Ocesa a informé que le concert prévu pour le 7 octobre 2020 aura lieu le 14 octobre 2022. Alors que le spectacle du 8 octobre 2020 aura lieu le 15 octobre 2022. Les deux auront lieu au Palacio de los Deportes tel qu’il était initialement prévu.

Le promoteur du concert a confirmé que tous les billets achetés pour les concerts de 2020 seront valables pour la nouvelle date, donc aucun changement n’est nécessaire.

Ocesa a souligné que les progrès de la vaccination dans le pays créent les conditions pour garantir que les concerts puissent avoir lieu de manière adéquate l’année suivante.

«Roger a clairement indiqué que sa principale préoccupation était la sécurité de toutes les parties, y compris son public, son équipe de tournée, son groupe et tout le personnel local. Cette préoccupation a guidé toutes les décisions pour leur tournée en 2022 », a partagé la société dans un communiqué.

La dernière visite de Roger Waters à Mexico a eu lieu en novembre 2018, lorsqu’il a proposé trois dates à guichets fermés au Palacio de los Deportes. Plus tard, le musicien s’est rendu à Guadalajara et à Monterrey, où il a clôturé sa tournée Us + Them avec deux dates à guichets fermés dans chaque ville.

La tournée This Is Not a Drill sera “un nouveau spectacle cinématographique innovant, joué en ronde-bosse”, a expliqué Ocesa dans sa déclaration. « C’est aussi un appel à l’action pour aimer, protéger et partager notre planète natale précieuse et précaire. Il comprend 14 des plus grandes chansons de l’âge d’or de Pink Floyd ».

La tournée débutera les présentations le 6 juillet 2022 au PPG Paints Arena de Pittsburgh et compte 38 dates prévues aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

