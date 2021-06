Roger Waters annonce des concerts au Mexique pour 2022 avec sa tournée d’adieu – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le légendaire musicien britannique Roger Waters a annoncé via ses réseaux sociaux les nouvelles dates auxquelles il se produira au Mexique après que les concerts qu’il avait prévus n’aient pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

L’ancien membre de Pink Floyd reprendra sa tournée mondiale This Is Not A Drill Tour, comme l’a rapporté son compte Twitter officiel où le bassiste a annoncé qu’il aurait offert deux spectacles en octobre 2020, qui ont été reprogrammés aux jours 14 et 15 octobre 2022. .

Waters, l’esprit derrière des albums comme The Wall et Dark Side of the Moon, s’est produit en solo avec trois tournées différentes au Mexique, offrant même un concert gratuit au Zócalo de Mexico, bien que This Is Not a Drill Tour Ce sera une série de concerts qui commencera ses adieux, selon le musicien lui-même.

« Même compositeur, même cœur, même âme, même homme ; ce pourrait être son dernier « hourra ». Wow, ma première tournée d’adieu ! Ne le perdez pas. Avec amour, R. », a souligné l’interprète d’Another Brick in the Wall dans une vidéo.

“This Is Not a Drill sera une émission rock and roll sur le fait que, si c’est la fin de nos vies, nous sommes au bord du précipice. Et nous avons juste besoin d’un petit coup de pouce pour faire partie de l’histoire », a ajouté le Britannique.

Roger Waters commencera sa tournée le 6 juillet 2020 à Pittsburg puis visitera d’autres villes des États-Unis comme Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Minneapolis, Washington, Atlanta, Sacramento, Miami et New York, entre autres.

Avec This Is Not a Drill, la chanteuse anglaise se rendra également au Canada dans des villes comme Québec, Montréal, Vancouver et Toronto. Jusqu’à l’annonce de leurs présentations au Mexique, la tournée se compose de 38 spectacles auxquels d’autres villes pourraient se joindre.