Roger Waters dit que Facebook lui a offert une énorme somme d’argent pour utiliser “Une autre brique dans le mur” – ce qu’il a refusé.

La légende du rock a récemment pris la parole lors d’un forum au nom du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Dans une vidéo partagée par La Jornada du Mexique du 10 juin, vous pouvez voir Waters tenant un morceau de papier devant la foule.

“C’est quelque chose que j’ai mis dans mon dossier quand je suis venu ici aujourd’hui”, a déclaré Waters à la foule. « Vous n’avez aucune idée de ce que c’est – personne ne le sait – parce qu’il m’est arrivé sur Internet ce matin. C’est une demande pour les droits d’utilisation de ma chanson, ‘Another Brick in the Wall (Part 2)’, dans la réalisation d’un film pour promouvoir Instagram.

«C’est donc une missive de Mark Zuckerberg à moi – c’est vrai, arrivée ce matin – avec une offre d’une énorme, énorme somme d’argent et la réponse est ‘f*ck you ! Pas de moyen putain!’”

Roger Waters conteste la censure des plateformes Facebook et Instagram. Il dit qu’il ne permettra pas que son travail soit utilisé pour aider à renforcer une plate-forme qui commande déjà trop de puissance.

« Ils veulent utiliser [my song] rendre Facebook et Instagram encore plus gros et plus puissants qu’ils ne l’ont déjà été afin qu’ils puissent continuer à nous censurer tous dans cette salle et empêcher que cette histoire sur Julian Assange ne soit divulguée au grand public », a déclaré Rogers.

« C’est leur mouvement insidieux pour s’emparer d’absolument tout. Donc, ceux d’entre nous qui ont un pouvoir – et j’ai un peu de contrôle sur la publication de mes chansons, je le fais de toute façon – donc je ne serai pas complice de ces conneries, Zuckerberg.

Waters passe ensuite quelques minutes à déchirer personnellement Zuckerberg, avec une aversion intense. « Vous pensez, comment a fait ce petit con, qui a commencé par dire:« Elle est jolie, nous lui donnerons un 4 sur 5, elle est moche, nous lui donnerons un 1 ». Comment putain a-t-il eu du pouvoir dans quoi que ce soit ? Et pourtant, le voici, l’un des idiots les plus puissants du monde.

Roger Waters n’a jamais hésité à faire des déclarations controversées. Lors des élections de l’année dernière, il a qualifié Joe Biden de slimeball qui ne pouvait pas battre Trump. Plus tôt cette année, il a participé à une diffusion en direct Live for Gaza et a appelé au boycott d’Israël.