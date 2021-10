Rogerio Ceni assume Sao Paulo après le départ de l’Argentin Hernán Crespo

14/10/2021 à 01h48 CEST

Rogerio Ceni, qui a marqué l’histoire en tant que gardien de but São Paulo, a été annoncé ce mercredi comme nouvel entraîneur de l’équipe brésilienne, peu de temps après le départ de l’entraîneur argentin Hernán Crespo a été signalé. « Nous devions prendre une décision rapide » et « la bonne option était Rogerio Ceni, qui en bon Saopaulino n’a pas eu besoin de plus de quinze minutes pour accepter », a déclaré le président du club, Julio Casares, faisant allusion à l’histoire que le maintenant entraîneur fait comme gardien de but dans l’équipe. Sao Paulo était également la première équipe du Ceni en tant qu’entraîneur, en 2017, et il l’a menée en 35 matchs, avec un bilan de 14 victoires, 11 nuls et 10 défaites, après quoi il a été licencié. Sa dernière expérience sur le banc était avec Flamengo, dont il s’est séparé en juillet dernier, et depuis lors, il est sans club.

Ceni a raccroché en 2015 avec trois championnats du Brésil, deux titres mondiaux de clubs et deux éditions de la Copa Libertadores à son palmarès, et aussi comme le gardien avec le plus de buts marqués dans l’histoire du football, avec 131.

Le départ de l’Argentin Crespo, « d’un commun accord » selon le club, a été annoncé quelques heures seulement avant d’officialiser l’embauche de la Ceni. Crespo avait repris le banc de Sao Paulo en février dernier et avait bien démarré avec la conquête du Championnat Paulista, l’un des tournois régionaux les plus importants du Brésil. Cependant, il n’a pas fini de canaliser le parcours en Ligue, où l’équipe marche en treizième position, avec 30 points, à peine trois au-dessus des gouttes à la deuxième division, après 25 matchs joués. Lors des quatre derniers matchs, Sao Paulo n’est pas allé au-delà d’un match nul, qui a fini par forcer sa sortie.

Crespo a quitté Sao Paulo après huit mois et 53 matchs, avec un bilan de 24 victoires, 19 nuls et 10 défaites, selon le club.