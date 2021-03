Rogers: les réductions proposées des dépenses militaires sont «  ma plus grande préoccupation  »

Le représentant Mike Rogers a déclaré que la Force spatiale avait besoin de «ressources et d’autorités» pour se moderniser et investir dans les technologies de nouvelle génération.

WASHINGTON – Le représentant Mike Rogers (R-Ala.), Le principal républicain du Comité des services armés de la Chambre, a déclaré le 18 mars qu’il contesterait toute proposition de réduction du budget du ministère de la Défense et a appelé l’US Space Force à investir dans des technologies de pointe pour concurrencer la Chine.

« Ma plus grande préoccupation en ce moment est de savoir où le président Biden décide de réduire les dépenses de défense », a déclaré Rogers lors d’un événement organisé par l’Institut Ronald Reagan.

Rogers a fait référence à une lettre envoyée plus tôt cette semaine par un groupe de démocrates demandant à Biden de réduire les dépenses militaires. «Comme nous le savons tous, il subit des pressions de sa gauche pour réduire les dépenses de défense», a-t-il déclaré.

La plupart des membres du comité des forces armées de la Chambre n’appuieront pas les coupes dans la défense, a déclaré M. Rogers. «Je suis certain qu’une loi d’autorisation de la défense nationale ou des crédits de défense avec des coupures ne seront pas adoptés à la Chambre. Les républicains de la Chambre n’accepteront tout simplement pas cela. Et je ne pense pas qu’une majorité de démocrates le fera non plus.

Rogers a déclaré que l’espace est un domaine dans lequel le DoD doit augmenter ses investissements. «Nous savons tous que les Chinois et les Russes sont en concurrence active avec nous dans l’espace. Nous ne pouvons pas perdre ce domaine au profit de l’un d’eux. Une fois que j’ai compris cela, c’est à ce moment-là que j’ai fait pression pour la Force spatiale.

La Force spatiale a besoin de «ressources et d’autorités» pour se moderniser et investir dans les technologies de nouvelle génération, a déclaré M. Rogers. Certaines de ces autorités doivent être fournies par le Congrès pour permettre à la Force spatiale d’accélérer les acquisitions.

«Nous devons changer notre façon de penser les architectures spatiales», a déclaré Rogers. «Nous devons commencer à nous diriger vers des systèmes résilients, flexibles et interopérables. Si nous pouvons exploiter l’innovation du secteur commercial, nous pouvons nous assurer de devancer nos concurrents. »

Rogers a déclaré que le public américain ne voudrait pas que l’accès des États-Unis à l’espace soit remis en question. «L’espace est quelque chose qui affecte tous les Américains, qu’ils le sachent ou non. Et nos militaires ne peuvent pas faire leur travail si les Russes ou les Chinois sont capables d’interférer avec nos capacités de communication et de reconnaissance depuis l’espace.