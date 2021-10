Rogers mène l’État du Mississippi à une victoire de 26-22 contre le n ° 15 A&M

Will Rogers a lancé pour 408 verges et trois touchés et Nathan Pickering a limogé Zach Calzada dans la zone des buts tard pour une sécurité lors de la victoire 26-22 de l’État du Mississippi sur le n ° 15 Texas A&M samedi soir.

Rogers a été limogé deux fois et les Bulldogs ont écopé de deux pénalités pour faux départ qui les ont soutenus avant que la tentative de placement de 49 verges de Nolan Mccord ne s’envole à droite avec environ huit minutes à jouer.

Les Aggies ont réduit l’avance à deux sur un placement de 44 verges de Seth Small environ deux minutes plus tard.

Texas A&M (3-2, 0-2 Southeastern Conference) a forcé un botté de dégagement pour avoir la chance de prendre l’avantage. Mais Calzada, un remplaçant à son troisième départ, a été éliminé par Pickering au troisième essai pour la sécurité pour étendre l’avance à 26-22 avec environ deux minutes à jouer, et les Bulldogs ont manqué le temps pour assurer la victoire.

Makai Polk a récolté 13 réceptions pour 126 verges et deux touchés pour aider Mississippi State (3-2, 1-1) à casser un dérapage en deux matchs.

C’est la deuxième défaite consécutive pour les Aggies après avoir remporté leurs 11 matchs précédents et c’est un coup dur pour une équipe qui a entamé la saison avec des espoirs de championnat national.

Texas A&M a renoncé à un sommet de la saison en points alors que l’entraîneur Jimbo Fisher et les Aggies ont eu du mal à contenir l’offensive Air Raid de l’entraîneur Mike Leach. Les choses ne font que se compliquer pour les Aggies la semaine prochaine avec la visite du meilleur Alabama samedi soir prochain.

Calzada a lancé pour 135 verges avec un touché et une interception et Isaiah Spiller a couru pour 100 verges pour Texas A&M.

Le deuxième touché de Polk est intervenu sur une réception de 20 verges qui a porté l’avance à 24-13 avec environ sept minutes à jouer au troisième quart. Jaylon Jones le couvrait mais a trébuché et est tombé juste avant que le ballon n’arrive pour laisser Polk ouvert pour le score.

Calzada a brouillé 25 mètres pour un touché avec un peu plus d’une minute à jouer au troisième quart, mais sa tentative de conversion de 2 points a été interrompue pour laisser les Aggies à 24-19.

Les choses ont mal tourné pour les Aggies au début de celui-ci. Fred Peters a capté une interception après que la première passe de Calzada ait été déviée. Mais les Bulldogs n’ont pas pu déplacer le ballon et se sont contentés d’un placement de 24 verges.

Les Aggies ont pris une avance de 7-3 lorsque Calzada a lancé une passe de touché de 11 verges à Jalen Wydermyer avec environ 9 minutes et demie à jouer au premier quart.

Rogers a trouvé Jaden Walley pour un score d’un mètre plus tard dans le premier pour placer Mississippi State au top 10-7.

Les Aggies ont ajouté un placement au début du deuxième quart et un deuxième les a placés au sommet 13-7 avec environ trois minutes à jouer en première mi-temps.

Polk a fait une belle saisie dans le coin de la zone des buts pour un touché de 15 verges qui a donné aux Bulldogs une avance de 17-13 à la mi-temps.

L’EMPORTER

Les Aggies pourraient passer une longue nuit samedi prochain contre le puissant Alabama après avoir lutté contre des adversaires moins importants lors de ces deux défaites.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Aggies chuteront dans les sondages et pourraient même abandonner complètement après des défaites consécutives.

SUIVANT

État du Mississippi : accueille l’Alabama le 16 octobre.

Texas A&M : accueille l’Alabama samedi soir.