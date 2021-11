Roglic, à propos de Pogacar : "C’est une inspiration, pas un désespoir"

slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple vainqueur du Tour et champion olympique du contre-la-montre en 2021, a goûté au miel du cyclisme dans la saison qui s’est terminée, mais aussi au fiel, alors qu’il a subi un nouveau revers dans le Tour de France en raison d’une chute qui l’obligea à la retraite.

Cette neuvième étape du Tour en direction de Tignes a été un sérieux revers pour Roglic, mais loin de sombrer, cette mésaventure a réactivé les illusions du Slovène, qui a tiré sur la philosophie du dépassement de soi face à l’adversité. Le prix était le titre olympique, le troisième maillot rouge de la Vuelta, du Giro de Emilia et du Milan-Turin.

Roglic (Trbovlje, 32 ans) a assumé les défaites et les déceptions qui ont enchâssé ses nombreux succès. Il s’agit d’un coureur qui s’avoue dans Cyclingnews comme un cycliste qui n’est pas un « terminator », mais plutôt un cycliste qui voit « les difficultés comme un défi, pas comme un problème ».

UN CYCLISTE QUI N’ABANDONNE JAMAIS

« J’aime voir les difficultés de la vie comme un défi plutôt qu’un problème. Je crois que les carrières et la vie vont bien quand vous vivez de cette façon. Ce qui se passe dans le monde nous a rappelé à tous que nous devons profiter si je n’ai pas apprécié courir, m’entraîner et ressentir la douleur et la souffrance qui vont avec, je ferais autre chose, car j’ai besoin d’être heureux dans la vie », confie le médaillé d’or au chrono de Tokyo.

Réputée pour ne pas être bavarde et difficile à sourire, l’expression de Roglic il se manifeste sur la route, où il parle généralement haut et fort.

« Je ne suis pas du genre à parler fort et à se vanter. Dans notre sport, vous devez montrer ce que vous pouvez faire sur la route, avec vos jambes, pas à la télévision. Je pense que je reçois une sorte de message sur le fait de ne jamais donner vers le haut. , et je pense que les gens l’apprécient. «

RoglicSauteur à ski jusqu’en 2012, il rejoint le cyclisme à l’âge de 23 ans. Parti de zéro, sa progression fut fulgurante puisqu’il montra aux techniciens de son pays qu’il pouvait devenir cycliste professionnel, une entreprise qui n’était pas facile.

« Je pense que j’ai grandi à bien des égards au cours des dernières années. Ma carrière s’est développée très rapidement. J’étais en retard pour le cyclisme, un sport différent du mien, et j’ai dû tout apprendre rapidement. Vous devez apprendre faire du vélo et dans mon cas, j’avais besoin d’apprendre à souffrir », explique-t-il.

POGACAR SUPPOSE L’INSPIRATION, PAS LE DESESPOIR

Roglic met en avant ses trois victoires consécutives dans la Vuelta, preuve qui n’entre habituellement pas dans ses projets en début de saison. Cette année, dit-il, il l’a appréciée « du début à la fin ».

Maintenant, et après s’être marié, Roglic Il pense déjà débuter la pré-saison en Espagne en décembre prochain et viser à nouveau le Tour de France.

« Je veux retourner sur le Tour et essayer de le gagner, mais comme je l’ai appris, si vous ne gagnez pas le Tour, ce n’est pas la fin du monde. La vie continue, même si je ne gagne jamais le Tour . »

La présence de son compatriote et rival Tadej pogacar ce n’est pas un traumatisme pour Roglic, qui y voit un avantage plutôt qu’un inconvénient.

« Il y a toujours de très bons coureurs sur le Tour de France et si vous voulez le gagner, vous devez tous les battre. C’est tout simplement la règle du cyclisme et du Tour. Si ce n’était pas le cas Tadej, alors le grand favori serait Egan Bernal ou quelqu’un d’autre. Tadej c’est une inspiration, pas une cause de désespoir. Il est un défi pour moi et pour nous tous, je lui en suis reconnaissant. »