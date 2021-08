Roglic : « avoir à nouveau du rouge est une douce sensation »

19/08/2021

Primoz Roglic parvient, une fois de plus, à être leader de la Genoux. Le Slovène a reconnu les mérites du Danois Magnus Cort pour remporter l’étape dans la Montagne de Cullera et a qualifié le fait de récupérer le rouge de “douce sensation”. Le cycliste arrive à cette compétition en pleine maturité après avoir remporté deux fois le tournoi et l’apprentissage qui a eu lieu à La Colmiane, à Paris-Nice, il y a tout juste cinq mois.

Roglic nie ne pas être fier de cette dernière course. “Non, je ne suis pas du tout déçu de ne pas avoir gagné l’étape. Magnus Cort Nielsen a été le plus fort. Il avait de belles jambes et il méritait définitivement la victoire, a-t-il expliqué. « Quant à moi, il ne s’agissait pas tant de victoire. Tout d’abord, Je voulais rester en sécurité, hors d’ennuis et ensuite essayer de profiter de cette ascension», a déclaré le double vainqueur de la Vuelta sur la ligne d’arrivée.

Le Slovène a obtenu la deuxième place, un bonus de 6 secondes et une poignée de secondes d’avance sur tous ses rivaux directs. “Au final, j’avais de bonnes jambes et j’ai fait un petit sprint. Avoir à nouveau le rouge sont de doux soucis !”, a-t-il avoué.” On verra qui sera le plus fort à Santiago. Il y a encore un long chemin à parcourir. C’est le début et nous essayons de rester concentrés et de faire notre travail”, a-t-il conclu.