“Roglic était l’homme courageux du jour”

01/09/2021 à 18:21 CEST

Le Colombien Egan Bernal n’a mis que le triomphe du Slovène Primoz Roglic dans les lacs de Covadonga et l’a qualifié de “courageux du jour”.

“Roglic a fait preuve de beaucoup de courage car je n’avais rien à perdre alors qu’il pouvait tout perdre. A été le brave du joura », a-t-il affirmé. Concernant l’aménagement de la scène, il a précisé : « Nous avons pris l’initiative et Roglic a terminé le travail.

“J’ai dit que si j’avais des jambes, j’allais essayer, je les avais et le parcours de l’étape s’y prêtait. Je suis sorti pour m’amuser sur le vélo, ce que j’aime le plus, concourir et pousser les choses au limite”, a-t-il déclaré. Le condor de Zipaquirá a insisté sur le fait que ce qu’il aime, c’est « concourir » et non « aller au volant ».

Pour l’étape très difficile de ce jeudi se terminant dans l’Altu del Gamoniteiru sans précédent, il a souligné que c’est un port “gros et dur”, et a souligné que le premier objectif de son équipe est de “voir comment ils” se rétablissent “et comment va (Adam) Yates”.