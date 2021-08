Roglic l’emporte dans le ‘chrono’ à Burgos et est le premier leader de La Vuelta

14/08/2021

Le à 21:03 CEST

Le cycliste slovène Primoz Roglic Jugé la première étape de la Tour d’Espagne 2021 aujourd’hui 14 août et devient le premier leader du classement général.

L’actuel champion de La Vuelta a réalisé le meilleur temps du contre-la-montre individuel d’un peu plus de 7 kilomètres qui s’est déroulé dans la ville de Burgos. Il a arrêté le ‘chrono’ en 8 minutes et 32 ​​secondes et a terminé devant l’Espagnol Alex Aranburu et de Tom Scully.

CLASSEMENT ÉTAPE 1 TOUR

1 Primoz Roglic (TJV) 00:08:32

2 Álex Aranburu (APT) à 00:06

3 janvier Tratnik (TBV) à 00h08

4 Tom Scully (EFN) à 00h10

5 Josef Cerny (DQT) à 00:10

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1 Primoz Roglic (TJV) 00:08:32

2 Álex Aranburu (APT) à 00:06

3 J. Tratnik (TBV) à 00h08

4 Tom Scully (EFN) à 00h10

5 J. Cerny (DQT) à 00h10