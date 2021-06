Roglic ne croit pas que le Tour soit un duel entre Pogacar et lui

17/06/2021 à 18:26 CEST

.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), double vainqueur du Tour d’Espagne, arrivera le 26 à Brest au départ du Tour de France convaincu que la course ne sera pas qu’un duel entre lui et son compatriote. Tadej pogacar, qui en 2020 lui a arraché le titre lors du dernier tour de qualification.

Roglic, 32 ans, a participé pour la dernière fois en avril dernier à Liège Bastoña, tandis que Pogacar vient de participer et de s’imposer au Tour de Slovénie. Le double maillot rouge de la Vuelta a choisi de réaliser deux concentrations en hauteur à Sierra Nevada et à Tignes.

“Je ne me considère même pas comme un grand favori du Tour. Je ne suis pas le tenant du titre. Je suis sans course depuis un moment, donc je vais aller à la sortie de Brest et on verra à la fin comment les choses se sont passées”, a-t-il déclaré Roglic chez RMC Sport.

Le cycliste slovène opte pour l’humilité, avec l’épineuse d’avoir perdu le Toor 2020 après avoir porté le maillot jaune pendant 11 jours. Il a finalement été dépassé par Pogacar dans le contre-la-montre de l’avant-dernière journée à La Planche des Belles Filles.

“L’année dernière, en regardant ce qui était à la fin, nous pensions tous que nous pouvions gagner. Quoi qu’il en soit, la deuxième place était un super beau résultat, et je le répète toujours : c’est encore une nouvelle année”, a-t-il déclaré. Roglic.

Bien que cette saison Roglic a été imposé à Pogacar dans le Tour du Pays Basque, il ne croit pas que le Tour de France soit une affaire entre Slovènes.

“Il y a beaucoup d’adversaires très forts qui sont capables de gagner. Ce n’est pas seulement un combat entre Tadej pogacar et moi, il y a vingt autres coureurs avec des options, il faut y aller et concourir et faire de notre mieux », a-t-il déclaré.

En tournée, Roglic sera le chef d’une équipe qui complète Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Robert Gesink, Tony Martin, Sepp s’embrasse, Jonas Vingegaard Oui Mike teunissen.