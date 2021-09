Roglic ne fera pas la Coupe du monde chrono, mais sur la route il s’entraînera avec Pogacar

13/09/2021 à 19:51 CEST

Tadej pogacar, vainqueur du Tour de France, et Primoz Roglic, le récent triple vainqueur du Tour d’Espagne, défendra les couleurs de la Slovénie dans l’épreuve sur route des Championnats du monde en Flandre (Belgique) du 19 au 26 septembre, à laquelle Roglic ne participera pas au contre-la-montre.

Aux côtés des deux principales figures du cyclisme mondial s’aligneront Matej mohorique, qui a montré au Benelux un bon moment de forme et pourrait avoir ses options, en plus de Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc et David Per.

Roglic ne participera pas au contre-la-montre du dimanche 19 septembre, alors qu’il vient d’obtenir la médaille d’or olympique à Tokyo, et laissera sa place à Pogacar, qui dirigera le chrono avec Tratnik.