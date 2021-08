Roglic suppose que son « principal rival » est Enric Mas

24/08/2021 à 15h01 CEST

Le leader du Tour d’Espagne 2021, Primoz Roglic (Jumbo Visma), est clair que son “principal rival” pour la victoire finale à Saint-Jacques-de-Compostelle est l’Espagnol Enric Mas (Movistar), deuxième classé à 28 secondes du Slovène.

“Suite il est très fort, il a montré un très bon niveau et je pense qu’il est mon principal rival », a commenté le Slovène, qui enchaînait sa quatrième journée consécutive au départ d’aujourd’hui à Roquetas de Mar avec un maillot rouge qu’il portait aussi après le deux premières étapes.

Cependant, le vainqueur de la Vuelta en 2019 et 2020 est clair que dans cette Vuelta, dont la dixième étape se déroulera ce mardi, “il reste encore un long chemin à parcourir et d’autres rivaux peuvent apparaître” en plus du coureur espagnol. .

En ce sens, il suppose qu’il doit “toujours être attentif” à “contrôler” le reste de ses rivaux. Parmi ceux qui ont souligné “des équipes très fortes” comme Movistar, qui a également Miguel Angel López bien placé au général, troisième à 1,21 derrière le leader ; et les Ineos, avec Egan Bernal et Adam Yates cinquième et sixième à 1,52 et 2,07, respectivement.

Face à cette situation, Roglic estime que son équipe ne doit pas “faire d’erreurs”. “Le Movistar, comme il a deux hommes pour nous attaquer, peut chercher des stratégies qui pourraient nous mettre en difficulté”, répare-t-il.

Le leader fait cependant confiance à son équipe, les Jumbo-Visma et n’a “pas” peur. “J’ai confiance en moi et en mon équipe. Nous connaissons la puissance de ces formations, mais mes coéquipiers se portent bien et nous pouvons les affronter comme nous l’avons fait à d’autres occasions”, a-t-il déclaré,

Bien qu’il soit également clair qu’il a “une course très difficile jusqu’à la fin”.