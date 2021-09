Rogue Amoeba retire l’éditeur Fission du Mac App Store en raison du manque d’améliorations d’Apple

Les gens de Rogue Amoeba ont annoncé aujourd’hui une nouvelle version de leur populaire éditeur audio Fission, et avec cette mise à jour, ils suppriment également l’application du Mac App Store. Dans un article de blog, Paul Kafasis de Rogue Amoeba a expliqué que la décision intervient alors que le Mac App Store a connu « peu de changements » et « reste confronté à des problèmes ».

La mise à jour d’aujourd’hui de Fission amène l’application à la version 2.7.1 et comprend « une poignée de petites améliorations », ainsi qu’une prise en charge initiale de macOS Monterey. Encore une fois, la grande nouvelle, cependant, est que Fission quitte le Mac App Store.

Kafasis explique que Rogue Amoeba s’est longtemps concentré sur la vente de logiciels directement aux clients, mais a également essayé le Mac App Store. Au cours de la dernière décennie, cependant, Kafasis écrit qu’Apple n’a apporté aucune amélioration notable au Mac App Store tout en continuant à appliquer ses “politiques restrictives”.

Fission était la seule application Rogue Amoeba disponible dans le Mac App Store, donc avec sa suppression, la société est maintenant complètement hors du magasin.

Depuis l’ouverture du Mac App Store en 2011, nous y avons également expérimenté. Cependant, malgré une décennie de commentaires d’innombrables développeurs et utilisateurs, Apple a apporté peu de changements et le magasin reste confronté à des problèmes. Lorsque vous associez les nombreuses lacunes et problèmes des politiques restrictives d’Apple qui empêchent la plupart de nos logiciels d’y apparaître, le Mac App Store nous convient clairement. Avec la suppression de Fission, nous n’avons plus de produits dans le Mac App Store.